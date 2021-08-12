金門海巡隊特地安排10039艇於港外噴水迎接。（金門海巡隊提供）

新艇由艇長呂浩名分隊長帶隊航抵金門料羅港。（金門海巡隊提供）

海巡署新造第6艘100噸級巡防艇10073艇今天進駐料羅港，執行海域執法、救生救難與國境防疫任務。金門海巡隊強調，黃魚汛期即將來臨，期待這艘生力軍的加入，確保本地漁民的收穫，也能發揮掃蕩越界作業船隻，強化維護海洋資源的能量。

金門海巡隊說明，這艘新型100噸級巡防艇由由台灣國際造船股份有限公司基隆廠承造，總噸位175噸，引擎及操縱系統分別採用歐規德國MTU高速主機與瑞典MJP噴射操船系統，航速最高可達30節（約56公里），續航力更達1200浬，與現役同型船艦相較，在優化主機性能及改良機艙配置，提高船舶總噸位後，可有效提高航行穩度與適航性。

該艇同時配載1艘艉放式小艇（最大航速可達29節、續航力2小時），必要時可配合母艇執行救生救難、近岸登檢等任務，其優異的船體結構與動力系統，可大幅提升金門海巡隊在東北季風期間的執勤效能。

今天下午，新艇由艇長呂浩名分隊長帶隊航抵金門料羅港，金門海巡隊特地安排10039艇於港外噴水迎接，並由副隊長李志平率所屬人員舉行簡單接艇祈福儀式，正式宣告10073艇加入金門海巡隊陣容，執行海域執法、救生救難與國境防疫任務。

海巡署表示，黃魚汛期即將來臨，新造100噸艇的加入可強化金門海巡隊護漁能量，另艦隊分署也將視海域情勢機動調派大型巡防艦支援護漁、掃蕩勤務，期能有效維護金門海域漁業資源，確保人民權益與財產安全。

海巡署新造100噸級巡防艇10073艇進駐料羅港。