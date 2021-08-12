指揮中心今天公布國內新增3例接種後死亡事件，分別為2例AZ、1例莫德納，而作家九把刀的岳母接種AZ疫苗後死亡，法醫高大成認為其主動脈剝離不能排除和疫苗有關，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，無論各種評論，都必須解剖，須以解剖情況為準。

根據最新疫苗接種統計，昨天（12日）單日接種16.3萬人次，目前全國疫苗人口涵蓋率37.78％，劑次人口比40.19％

而接種後死亡事件，莊人祥表示，昨天新增103件不良事件通報，其中非嚴重不良事件51 ，死亡事件3 ，其他疑似嚴重不良事件49件。

死亡事件中，2例為接種AZ後死亡，年齡為46~81歲之間，於接種後2～7天發生。1例為莫德納，為68歲，接種28天後發生。

有民眾質疑，國內至今400多名死亡個案，都沒人拿到補償金，對此，莊人祥表示，目前400多案都還在VICP審查中，沒有任何一件結案，未來結案後，就會發補償金。

至於日本近日發生有女性打完AZ疫苗後兩週內，頭髮全數掉光，還有人發生頸部皮下出血、半身麻痺等狀況，對此，莊人祥表示，目前國內有發生半身麻痺的狀況，至於有沒有掉頭髮尚待調查。