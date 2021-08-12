據台南市善化警分局統計，轄區善化、新市、安定及大內等區域，今年1月1日至7月31日間，傷亡類交通事故總計發生1670件，平均每日發生7.88件，與去年同期相較呈現微幅上升趨勢，善化警從肇因防制及速度管理雙管齊下，規畫防制作為，增加警力曝光。

善化警分析，肇事主因依序為未依規定讓車，支道車未禮讓幹道車、轉彎車未禮讓直行車，未注意車前狀態及違反號誌管制或指揮。因此針對10大易肇事路口，規畫防制作為，強化各車種「違反號誌管制」、「未依規定轉彎」、「未禮讓行人」等違規勸導、取締，目標係養成車輛行近路口慢行禮讓不違規之習慣。

執行路口包括：

一、 善化區烏橋中路與興農路口。

二、 新市區臺1線與新港社大道路口。

三、 新市區臺1線大營郵局前路口。

四、 新市區中興街、民權路、南134線與臺19甲線五叉路口。

五、 善化區民生路與仁愛路口。

六、 善化區中正路與建國路口。

七、 善化區中正路與興華路口。

八、 新市區華興街與光華街口。

九、 新市區新港社大道與南科聯絡道路口。

十、 新市區臺19甲線與臺1線路口。

此外，善化警分局配合易肇事、超速路段規畫移動式測照勤務，採不定時、不定點方式持續加強速度管理，善化警分局共有10處執行「速度控管」地點如下：

一、 安定區市178線11.2公里西向。

二、 安定區市178線5.9公里西向。

三、 安定區市178線6公里東向。

四、 善化區臺1線311.8公里北向。

五、 善化區臺19甲線19.7公里南向。

六、 善化區臺19甲線22.4公里南向。

七、 新市區富強路391號30公尺處。

八、 大內區臺84線33.9公里東向。

九、 新市區臺1線316.5公里北向。

十、 大內區南181線2.7公里南北雙向。

善化警分局長歐祖明表示，為防制交通事故發生，在路口部分警方將持續於易肇事路口、時段規劃勤務，取締惡性違規，在路段部分將加強速度管理，期望藉由降低行車速度增加駕駛人之視野範圍、反應距離，達成減少事故發生及降低事故嚴重性之目標，確保市民生命、財產無虞。