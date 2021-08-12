擇優出貨，提升獲利能力，加上進入傳統旺季，及第二季遞延出貨進補，聚陽（1477）累計今年1～7月稅前淨利為18.86億元，年增36.96％。每股稅前盈餘8.07元。

第三季雖受越南疫情影響，產能預期會有減少；不過，聚陽認為，在旺季效應加持，高單價訂單出貨比例提升下，下半年的營運表現仍優於上半年。

聚陽指出，在越南的產線，分布在北、中、南越三地，整個越南地區的產能約占總產能的40％；而這次越南主要疫情嚴重區域是以胡志明周邊的南越為主，配合當地防疫政策，南越廠從7月19日停工，受影響的產能約13％。

不受越南部分產線停工影響，聚陽7月合併營收30.49億元，年增37.3％，也比6月大幅成長37.7％，是單月歷史第四高，表現優於市場預期。

手中訂單能見度已看到2022年第1季，聚陽指出，雖然越南部分產線停工，但，透過其他廠區的產能調度支援及加班生產，目前整體產能稼動率仍近九成。

手中訂單滿滿，疫情趨緩後透過產能調度、加班來加速出貨，滿足客戶需求，聚陽預期，可望讓原本的營運高峰從第三季，遞延到第四季。

選擇以平均單價高的訂單「擇優出貨」，是聚陽預期今年毛利率、營益率都會提升的原因之一；聚陽對今年全年營收獲利可達到2位數的成長目標，仍持審慎樂觀。