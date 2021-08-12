國內面臨疫苗枯水期。第五輪疫苗打莫德納昨天登場，有48.7萬人完成預約，據本報估算，這一輪打完後，全台莫德納只剩13.3萬劑，AZ也僅有33萬劑，民眾憂心，第二劑的莫德納沒有著落，是否要延長第二劑接種時間？指揮中心指揮官陳時中今天表示，不排除延長的可能。

國際接種莫德納疫苗，包含美國疾管署等在內均建議，兩劑間隔時間以4周為佳，台灣初期規劃也是28天，但由於疫苗供貨不穩定，因此指揮中心先前就宣布，除了第一類至第三類對象和孕婦之外，一般民眾兩劑間隔時間將延長至10至12周。

指揮中心公布兩劑疫苗間隔時間。（圖／中時新聞網製表）

由於莫德納即將用罄，國內接種莫德納第二劑的民眾，即將於八月底開始進入高峰，對此是否要再延長？陳時中今在記者會上回覆說，目前國內就是以12周作為規劃，但不排除延長的可能，必須按照整體進貨情形來做安排。

至於目前哪種疫苗供貨最不穩定？陳時中坦言，所有疫苗供貨上都很不穩定，並沒有特定廠牌。

目前國內僅開放第一類對象中高風險醫護，提供7.7萬劑的第二劑可以混打莫德納，發言人莊人祥表示第一部分5000多劑量明天會送到專責醫院，下週二起，會再配送30萬劑，陸續到醫院，若有符合混打資格，再掛醫院的預約就可以。