中央流行疫情指揮中心公布最新意願登記統計，全國共1348萬3676人完成意願登記，其中願打高端的人數已突破110萬人。衛福部長陳時中昨表示，第六輪接種高端疫苗數量至少60幾萬劑，希望80幾萬劑，預估第六輪無法滿足所有想打高端的民眾。

高端疫苗即將在第六輪開打，距離8月23日開打僅剩十多天，但目前僅有35萬多劑通過封緘檢驗，距離60萬劑目標值仍有一段距離。今天面對媒體追問進度，陳時中僅表示「原來怎麼做就怎麼做，目前還算順利」，至於封緘檢驗的不良率多少，他並未回應。

第六輪預約時間為8月16日上午10時起至8月18日中午12時，施打時間為8月23日至8月29日，符合資格的對象尚未公佈，不過陳時中昨表示，預計以第一類對象往下、按年齡開放。

指揮中心公布最新意願登記統計，全國共1348萬3676人完成意願登記，其中願打高端的人數已突破110萬人，共110萬5432人，其中單獨選擇高端的人數為19萬2569人。

至於今天到貨的52.4萬劑AZ疫苗，是否有機會在第六輪一併開打。陳時中表示，原則上還是會以年齡層往下做開放，不過細節還要尚待整體劑量討論，「可能也有一些疫苗會來」，怎麼樣來做一個適當的安排，整體作考慮。