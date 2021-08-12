【愛傳媒葉元之專欄】蘇貞昌就是趙高，正在享受「指鹿為馬」的快感。

8月10日記者問蘇貞昌，既然五倍券那麼好，要不要乾脆用五倍券付政務官薪水？以及五倍券只有大賣場獲利，攤商跟零售商會不會喝西北風？

蘇貞昌的回答，還是一貫的廢話連篇。他仍然不斷跳針重複，說去年三倍券大成功，創造了千億的效果。明明審計部早就已經打臉，指出三倍券創造千億經濟效應的說法，沒有資料可以佐證，但蘇貞昌還是要一騙再騙，硬要把黑的說成白的。

蘇貞昌所謂三倍券創造千億效應的依據，是用去年使用數位三倍券的民眾，平均消費5785元，再乘以所有三倍券領用人數2332萬人，推估出來的。

這當然毫無依據，綁定數位三倍券的人，很多都是平常該花什麼就花什麼，並沒有因為多領了這個消費券，就多花一毛錢。所謂的平均消費5785元，也就是這些人本來就會有的消費，跟三倍券哪有關係，怎能算到三倍券的經濟效益？

道理很簡單，大家都懂，但蘇貞昌就是要騙。

我前幾天形容蘇貞昌不知民間疾苦，心態像晉惠帝，但現在看起來，蘇貞昌也很像秦二世時「指鹿為馬」的趙高。

某天趙高在朝堂上牽著一頭鹿，秦二世胡亥一看說是鹿，但趙高非要說那是馬，而且大部分在場官員迫於趙高的權威，都呼應趙高說那是馬。所以「指鹿為馬」，指的是顛倒是非，但也是一種權力的展現，並凸顯皇帝威信的低落。

蘇貞昌無視審計部的打臉，硬要鬼扯三倍券的千億效應，這不就正是「指鹿為馬」的心態，謊話說得越誇張，越能享受「行政院長說了算」的權力快感？難怪蘇貞昌現在說謊說到跟喝水一樣自然。

而真正民選出來的蔡英文總統，卻像秦二世胡亥一樣被迫噤聲，迫於蘇貞昌的大權，選擇做一個安逸但無作為的總統，無法約束蘇貞昌的荒誕行徑，真是可悲。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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