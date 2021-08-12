與花共生的動物們

【旅遊經 編輯部報導】

因應疫情考量，原定6月在士林科教館開展的「teamLab未來遊樂園＆與花共生的動物們」，在經過多方考量並與日方審慎評估後，確定展覽延至今年10/8展開，活動至明(2022)年2月28日止。主辦單位聯合數位文創表示，感謝所有teamLab粉絲們的耐心等待，我們雖然晚到但一定會到，期望大家先配合防疫政策，也允諾開展後，絕對會遵從中央防疫規定，給民眾們一個最安全的看展環境，目前台北場近700坪的展場已佈置完成。

「teamLab未來遊樂園」是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，作品更被全球千萬人次打卡，2015年在東京舉辦為期5個月、結合teamLab藝術主題與未來遊樂園主題的展覽，更創下47萬名觀眾造訪。而被台灣人視為旅日必去景點、位於東京台場的teamLab Borderless Odaiba Art Museum，在2018年成立、2019年接待了2198284位參觀者，創下Guinness世界紀錄！

遠古神靈故事

與花共生的動物們Ⅱ

滑梯水果園

塗鴉自然

小人兒所居住的桌子

天才跳房子

光球管弦樂團日前teamLab Borderless Odaiba Art Museum即將在明(2022)年夏天關閉，雖然令人惋惜，但teamLab Borderless Odaiba Art Museum也將另闢新地點重新開幕。不少台灣網友聽聞此事紛紛哀嚎，表達是回憶所在以及來不及朝聖，主辦單位表示，「在台場無界美術館裡受歡迎的作品，像是與花共生的動物們、滑梯水果園及小人所居住的桌子，這次都會在台灣與大家見面，來不及去日本朝聖的粉絲們別太難過， 10月台灣開展相揪一起玩！」

2021年台北場「teamLab未來遊樂園＆與花共生的動物們」以挑高空間傾力打造9大互動空間，透過科技、藝術、互動等元素交織，建構出占地近700坪既夢幻又繽紛的共創藝術世界。活動於10月08日展開，為期四個月至明（2022）年02月28日止，民眾可以經由展區內的光線變化、絢麗色彩、生態循環等不同畫面、不一樣動作，產生專屬自己的藝術科技空間。

展覽資訊：

●展覽名稱：teamLab未來遊樂園＆與花共生的動物們●展覽期間：2021年10月08日 - 2022年02月28日

●展覽時間：

※非寒假之平日營業時間：09：00~17：00（16：00停止售票及入場）※假日及寒假營業時間：09：00~18：00（17：00停止售票及入場）※寒假期間2022/01/21~02/17，實際日程隨時修正，視教育部公告之日期為準。

●展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓南側特展區●票價：全票＄380；優待票 ＄350；愛心票＄190；預售票 ＄280●售票通路： udn售票網、7-11 IBON、全家機台、博客來、GOMAJI、KKday、Klook

圖片：主辦單位提供