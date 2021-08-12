警方搜索時也查獲本票上百張，加上空氣槍枝、百萬現金、球棒、借據、汽車讓渡合約書等相關贓證物，推測被害人數眾多。（嘉義縣警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

警方搜索時也查獲本票上百張，加上空氣槍枝、百萬現金、球棒、借據、汽車讓渡合約書等相關贓證物，推測被害人數眾多。（嘉義縣警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣警方破獲以賴姓兄弟為首地下錢莊、放款暴力討債集團，一口氣將11人移送法辦。（嘉義縣警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣竹崎鄉一對賴姓兄弟，長期以「恩德濟公會」會長及副會長名義自居，透過所經營的檳榔攤作為幫派聚集據點，專門從事地下錢莊非法放款借貸，從中收取高達年息300%利息，只要被害人還不出錢，就以恐嚇、押人、潑漆、撒冥紙，甚至以拖打硬叫人下跪方式索討債務，嘉義縣警方獲報後，日前逮獲11名集團分子，主嫌兄弟檔共4人已被裁定羈押。

嘉縣警察局竹崎分局偵查隊2020年11月接獲多名被害人檢舉，指賴姓兄弟長期從事非法放款、暴力討債，經過10個多月的蒐證調查，加上疫情期間，不少人失業、收入稅減，不得已向地下錢莊借錢，讓賴姓兄弟業績扶搖直上，卻也衍生更多暴力討債事件後，竹崎偵查隊決定收網，9日凌晨由竹崎、朴子、布袋分局、刑事警察大隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊、嘉義憲兵隊等單位，兵分26處帶回賴姓兄弟及共犯共11人到案。

偵辦過程中，警方發現該集團還吸引一名已歸化國籍的越南配偶，開發外配、外籍移工市場，初步了解至少有10多名外配因急需用錢，找上賴姓兄弟借錢，另警方搜索時也查獲本票上百張，加上空氣槍枝、百萬現金、球棒、借據、汽車讓渡合約書等相關贓證物，推測被害人數眾多。

警方指出，該集團主要以暴力方式讓被害人心生恐懼，逼迫被害人償還高額利息，甚至有被害人不得已再轉向他家錢莊借款，以償還該集團的高利貸，陷入債務無限循環的財務困境中，更有被害人遭該集團強行押走後，以棍、棒毆打並逼迫下跪等凌虐暴行，被迫將被害人自小客車過戶讓渡，全案已依涉嫌違反組織犯罪條例、恐嚇取財、妨害自由、妨害名譽、重利、妨害秩序、毀損、傷害等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。