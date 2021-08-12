疫情趨緩及各國疫苗施打率攀升，預期後疫情時代將有報復性旅遊。市議員王立任等12日積極向觀旅局爭取「台中好行」觀光公車，以因應未來疫情趨緩後的報復性旅遊，建立台中市觀光品牌及形象，並盡速完成規劃，為未來的觀光人潮超前部署。觀光旅遊局指出，預計9月下旬上路，將視疫情彈性調整上路時程。

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王立任指出，今年審計報告指出，鄰近日韓旅客於疫情前2017-2019年訪台人數均有成長，相信未來台中市一定會有觀光成長空間。台中市目前觀光公車只有中央補助的「台中時尚城中城」路線，觀旅局應盡速的在山海屯各推一條「台中好行」觀光公車路線串聯整個大台中，讓中市觀光發展可完整。

張玉嬿說，山海屯觀光公車平台應呈現當地專屬的歷史古蹟、傳統小吃，車身彩繪也應該融入當地的文化意象，車廂設計、站牌識別要別出心裁，具有質感、時尚感，市府應儘速在追加減預算編列，讓觀光客和市民在後疫情時代開心暢遊熱門景點及商圈。

黃守達表示，他爭取發展舊城區觀光巴士已久，很高興今終於成真。難得舊城區能有這一條觀光路線，未來更希望能結合導覽、車體外、內裝以及更多的在地商家與活動的配合，作為未來台中市觀光巴士的參考指標。

觀旅局長韓育琪說，為推動觀光公車，目前已先自全市237條既有公車路線中，盤點出20條具有觀光性質的路線，繪製公車旅遊路線圖，置於台中觀光旅遊網中供旅客下載使用。

現階段正籌備今年成功向交通部觀光局爭取之11路公車轉型為「台灣好行－台中時尚城中城線」，配合進行車輛統一彩繪、站牌設置、摺頁編印、e化導覽等工作，預計9月下旬上路，並將視疫情狀況彈性調整上路時程。

另為深化觀光公車「轉型」服務，觀旅局亦已與交通局成立工作小組，規劃從原盤點的觀光性質公車路線中，挑選山、海、屯各1條路線轉型，進行台中市觀光公車的統一識別設計、車輛彩繪、站牌設置、摺頁編印、網站設置、e化導覽等工作，初估經費約400萬元，屆時併同11路台灣好行將有4條觀光公車路線提供旅客選搭，可逐步滿足行旅需求，並擴大客運業者收入。