新北市接種疫苗死亡案例，12日再添1人，新北市通報累積統計共122例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市衛生局表示，新店區通報68歲男性，身患癌症及高血壓，7月13日接種Moderna，7月13日至8月10日出現四肢無力及無法行走，8月11日出現無呼吸，緊急送醫不治，當天中午死亡。