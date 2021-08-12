新北新店68歲男患癌症 打完莫德納29天後無呼吸送醫不治 15:092021/08/12 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新店68歲男患癌症 打完莫德納29天後無呼吸送醫不治。圖非當事人，僅供示意。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市接種疫苗死亡案例，12日再添1人，新北市通報累積統計共122例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。 新北市衛生局表示，新店區通報68歲男性，身患癌症及高血壓，7月13日接種Moderna，7月13日至8月10日出現四肢無力及無法行走，8月11日出現無呼吸，緊急送醫不治，當天中午死亡。 帛琉泡泡14日重啟 搶位搶疫苗戰開打 九把刀岳母打AZ猝死 美女醫揭「28天內5症狀」速就醫 #68歲 #無呼吸 #新北市 #通報 #7月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國日增病例 首次破2000 04:102021/08/12 話題觀察 18歲少年「借變偷」 慘遭私刑腦漿溢出爆頭亡 10:392021/08/12 社會 誤信健保卡遭冒用涉刑案詐術 男存摺遭車手領光損失205萬 12:022021/08/12 社會 注射4天後不適送醫不治 解剖追死因 背部劇痛暈眩 九把刀岳母接種AZ後猝逝 04:102021/08/12 焦點要聞 九把刀岳母打疫苗4天後猝逝 醫曝7症狀3天沒好要注意 10:552021/08/12 生活 猝死通報598人 AZ最年輕26歲、莫德納36歲 04:102021/08/12 焦點要聞 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 10:202021/08/12 財經 美國務院：副國務卿將會見陸新任駐美大使 12:332021/08/12 國際 九把刀岳母打AZ猝逝 生前1症狀 醫師群組全推測這死因 08:092021/08/12 生活 陸導演控《掃毒2》抄襲 劉德華遭求償4.3億 北京法院已立案 13:022021/08/12 兩岸 國際疫苗庫存觸底 下半年恐陷第二劑需求荒 第六輪打高端 陳時中：60萬劑沒問題 04:102021/08/12 焦點要聞 生活熱門新聞 奧麥斯颱風恐生成 這天起雨勢增強 雷雨彈連下一周 - 生活 九把刀岳母打AZ猝逝 高大成「100％是這死因」：恐與疫苗有關 - 生活 九把刀岳母打AZ猝逝 生前1症狀 醫師群組全推測這死因 - 生活 打疫苗後死亡增3例 莊人祥：有人打完AZ半身麻痺 - 生活 新到貨52.4萬劑AZ給誰打 陳時中曝這類人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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