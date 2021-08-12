廣為人知的經典遊戲「三國群英傳」系列作品《三國群英傳 Online》已於6月由原廠宇峻奧汀正式直營。本次改版官方也推出了大量的更新內容與玩家同樂。其中包含了全新場景、BOSS、武器、套裝等，更有免費的專屬坐騎可以領。另外，為了歡慶全新臥龍伺服器開啟，除了可以領取免費的「白狼套裝」之外，更享有300%經驗值加成活動！讓玩家們回鍋可以輕鬆升等無難度。

大量更新！新武器、新坐騎更有全新BOSS等你挑戰！

此次改版的故事將環繞在人稱戰神後裔的民族-亞馬遜為主軸，他們精通任何武器且驍勇善戰。他們以往保持低調，但在近日卻頻頻對鄰近國家發動戰爭，許多東方諸國也受到了威脅，為此，學者們透過秘術發現牠們棲息的位置，正號召勇士前往一探究竟。遊戲內將推出多位亞馬遜BOSS等你挑戰，並開啟全新場景：亞馬遜高地與亞馬遜衛城，更有一系列的相關任務等著玩家們去探索。

《三國群英傳 Online》改版宣傳影片

除了亞馬遜相關內容外，本次改版更開放全新武器、坐騎，另外，針對不同職業也推出了千軍、五誓、四獸、百鯨、無刑、萬履全新套裝，並同時開放了五個武魂全新的覺醒武魂技。

《三國群英傳Online》原廠直營全新改版 臥龍新伺服器火熱開啟

全新臥龍伺服器開啟！白狼套裝！專屬坐騎免費領！

佛心活動一波接一波！免費坐騎等你領！活動期間內(8/12-9/9)，擊倒全國各地的『神秘白馬』，收集『協助證明』，就可以免費換取專屬坐騎「諸葛木牛」。另外，歡慶臥龍全新伺服器開啟！活動期間內(8/12-9/9)，等級達到150級，即可前往霸王大殿，領取帥氣的白狼套裝！

《三國群英傳Online》原廠直營全新改版 臥龍新伺服器火熱開啟

全新世界王劉邦、項羽強勢參戰！

歡慶《三國群英傳Online》改版，全新世界王劉邦、項羽正式登場！玩家們在活動期間內(8/12-9/9)，「劉邦」、「項羽」將會隨機出現在盧江東西陌、長安東西陌、上庸東西陌，擊敗他們，將有機會獲得「天子之印」與「真龍之印」，可拿至煉造房合成真龍天子寶盒！，將有機會得到全新套裝！宇峻奧汀將秉持原廠直營的初衷，未來也會再為所有玩家帶來更豐富的遊戲內容、更好康的福利，也請玩家期待更多的專屬直營活動，希望能夠帶給玩家更多元的遊戲體驗，想了解更多的精彩活動，請至《三國群英傳Online》官網查詢。