極端氣候全球發威，科技部、中研院等學研單位日前發布台灣氣候變遷報告指出，台灣近50年、近30年增溫有加速的趨勢，夏季長度增加到約120到150天，近年來，冬季更縮短至約20到40天。對此，藍委鄭正鈐表示，綠能缺口還要用火補？暖化加劇只會讓人民痛苦。

鄭正鈐今（12日）在臉書發文指出，聯合國氣候變遷小組9日發布報告，稱全球暖化持續加劇；台灣氣候變遷科學團隊10日發表「台灣版氣候變遷報告」，明確指出：未來台灣將「乾愈乾、濕愈濕」，侵台颱風變少但強度增強，最快2060年台灣就沒有冬天。

對此這兩份報告結果，鄭正鈐指出，今年先是遇到大旱缺水，後是大雨淹水，這代表台灣非旱即澇的氣候可能成為常態，地球暖化的元凶是溫室氣體，火力發電廠不論燃氣還是燃煤都會產生二氧化碳，燃氣發電產生的二氧化碳比燃煤少，但是開採過程中，洩漏的甲烷暖化能力比二氧化碳高超過20倍。

鄭正鈐稱，政府規劃2025年核能發電要歸零、再生能源要提升到20%，但民進黨已執政5年，再生能源才達到5.39%，他嘆，什麼時候政府才願意正視台灣的「綠能缺口」與「缺電危機」？