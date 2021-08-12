對世界足壇來說昨天是個相當重大的日子，因為球王梅西(Lionel Messi)正式飛抵法國，和法甲豪門巴黎聖日耳曼簽下3年合約，也正式告別老東家巴塞隆納，展開新的足球生涯，而他即將與內馬(Neymar)、姆巴佩(Kylian Mbappe)組成黃金三巨頭，戰力備受外界期待。

Kylian Mbappé wants to leave PSG. He has already requested to leave and has also warned that he does not want to play with Messi. [@ThibaudVezirian] pic.twitter.com/RCq8lgiZHo — PF | Transfer News (@PurelyFootball) August 11 2021

在確定加盟後昔日戰友內馬也在社群上表示歡迎，梅西本人也說非常期待與內馬、姆巴佩合作踢球，對新球隊和隊友讚譽有佳，不過媒體發現了一件事，那就是姆巴佩從頭到尾都沒發聲，這讓人不禁好奇他的想法到底如何。

就在外界猜測之時，媒體爆了大料，據外國記者(Thibaud Vezirian)指出，姆巴佩其實一直都希望能離開球隊，傳言他並不想和梅西一起踢球，實際上他一直都在鬧離隊，因此巴黎方面才多次表示不僅要簽下梅西，也要留下他。

或許姆巴佩如傳言，只想在球隊當老大，原本隊上就有巨星內馬，現在梅西到來無疑讓他地位稍稍下滑，對僅22歲年輕氣盛的他來說或許很不是滋味，而媒體爆料也非無稽之談，因為今年歐國盃時姆巴佩就曾與法國隊鬧過不合，他不滿法國圍繞格里茲曼(Antoine Griezmann)制定戰術，並讓他主罰12碼。

在外界對新三巨頭抱有期待時，有媒體分析認為姆巴佩恐成球隊不定時炸彈，指出他會成為更衣室毒瘤，影響三巨頭合作效果，所以這個全新組合能否達到1+1+1大於3誰也不曉得，梅西來到隊上肯定有一定地位，這是34歲球王夠資格擁有的，至於姆巴佩到底能不能服，還是得看他自己的心態調整了！