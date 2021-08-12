行政院副院長沈榮津12日以視訊方式向工商協進會員廠商宣揚政府在疫情期間，因控制得宜，加以台灣在全球供應鏈的關鍵性益加突顯，讓台灣經濟能在逆境中表現亮眼。

不過，沈榮津也表示，鑒於防疫警戒雖降級，但仍有產業營運持續受到衝擊，行政院刻正針對防疫、紓困以及振興進行整體性盤點與評估，在特別預算額度內，研擬紓困5.0方案及振興方案，定案後將對外說明。

他說，2020年經濟成長率為3.11％，居亞洲四小龍之首，也是全球少數正成長的國家。2021年預期仍持續向上，第1季經濟成長率達8.92％，創下10年半以來新高；第2季，民間消費雖因疫情影響而成長減緩，惟出口及投資熱絡，經濟成長率仍高達7.47％，全年經濟成長率預期將超過5％。

沈榮津指出，2021年上半年外銷訂單3099.2億美元，較上年同期增加39.2％；出口2069.1億美元，較上年同期增加31.0％。

不過，由於疫情仍造成一定的衝擊，沈榮津表示，為紓緩產業與民眾所受疫情的衝擊，繼紓困1.0、2.0到3.0之後，6月4日啟動「紓困4.0」方案，總預算2594.99億元，苦民所苦、救急救窮；加大加碼、從寬從速。

在照顧個人與弱勢上，他表示，包括孩童家庭防疫補貼、關懷弱勢、急難紓困及個人生活補貼等。至8月4日止，已發放約1150億元、嘉惠超過816萬名的民眾。

幫助產業上，沈榮津指出，針對商業服務業、觀光業、交通業、藝文業、教育事業、長照托幼等企業，提供薪資及營運成本補助。至8月4日止，實際撥款金額約364億元，預計超過80萬名員工受惠。

還有穩金流，他說，包含紓困貸款及利息補貼，6月4日至8月3日新增核貸約6473億元。