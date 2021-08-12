國道五號、雪山隧道是宜蘭與台北之間最重要的交通要道，卻也經常因用路的車輛過多而造成壅塞，宜蘭縣政府因而多次向中央爭取，評估在國道5號與省道台2線之間的廊帶構建一條快速公路，藉以改善聯外交通現況瓶頸，在政務委員吳澤成協調下，交通部公路總局同意啟動辦理「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城可行性評估」，並在今（12）日舉行現勘會議，宜蘭縣長林姿妙親自出席顯示對此案的重視，並允諾將全力協助配合後續都市計畫變更及用地的取得。

宜蘭縣政府表示，目前台北、宜蘭地區之間的車流多仰賴國道5號為主要交通幹道，替代道路省道台2線及台9線因路線有許多彎繞，且行車時間較長，替代道路的效益不大，另因台北、宜蘭之間缺乏快速公路，導致國道5號壅塞時，也鮮少有用路人願意移轉至省道台2線及台9線。

為了改善宜蘭縣聯外交通的現況瓶頸，縣府多次向中央爭取，評估在國道5號與台2線間廊帶構建快速公路，去年9月7日由政務委員、行政院公共工程委員會主委吳澤成主持的中央地方協調會報中，獲得交通部公路總局同意，啟動辦理「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城可行性評估」。

縣府表示，這項計畫案的起迄點是由新北市瑞濱區至宜蘭縣頭城鎮，目前的規劃在宜蘭端有「大溪」或「台2庚延伸線起點（烏石港）」兩個方案，但考量宜蘭縣大溪至烏石港現況路寬較小且路線彎繞，用路人行駛該路線意願較低，縣府建議宜蘭端應設置在頭城烏石港。

另外在新北市瑞濱端，縣政府則考量以銜接國道1號，爭取最便捷的路線，讓宜蘭縣民可以快速安全地連接上「北北基生活圈」，縣長林姿妙也在現勘會議中建請中央縮短規劃及工程期程，即早完成該路廊建設，縣府對於後續都市計畫變更及用地取得都將全力協助配合。