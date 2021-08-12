温貞菱擁有多元文化的成長背景，媽媽是菲律賓台僑，父親是台日混血，加上大學主修俄文，精通國台語、客語、英語和俄語。最近她在公視台灣史詩年度大戲《斯卡羅》中飾演蝶妹一角，在原漢客家種族衝突、清廷美國跨國糾紛中擔任翻譯，同樣在戲中展露語文天分，有相當吃重的演出。

温貞菱笑說，她會英語，也懂一點海陸腔的客家語，但為了更傳神地詮釋劇中角色，除了要學排灣族語，還得揣摩四縣腔客家語、英國腔英語的道地發音，並且熟背四種語言的台詞，「不過這些挑戰，都還只是小CASE！」

為了拍攝這齣耗資破兩億的《斯卡羅》史詩大戲，所有演員和劇組工作都都吃了不少苦，恆春半島狂風驟雨的惡劣氣候，落山風在沙漠吹起漫天風沙，連吃個便當都得和著沙一起下肚，有時為了抓緊好天氣趕戲，每天只睡一兩個小時，這些超越人體極限的身心折磨，才是真正的挑戰。

温貞陵佩戴喬治傑生Offspring系列珠寶作品，與她在新戲《斯卡羅》中姐代母職養育弟弟、守護族人、悍衛和平的堅毅女子形象十分吻合。（攝影／JOJ PHOTO，服裝提供／Blumarine）

這回參與《斯卡羅》的男星個個都是天菜級男神，包括金馬影帝吳慷仁、金鐘視帝洪雷和夏靖庭，還有帥哥法比歐、周厚安，温貞菱雖是戲中唯一女主角，卻沒有受到「眾星拱月」備受呵護的特別禮遇，為了詮釋「黑乾瘦」底層卑微小女子的角色，温貞菱不僅要素顏上戲，還得拚命把自己曬黑，除了做足日光浴，還加碼用助曬機連曬了兩個月，當年她出席金馬獎，以出人意外的「黑美人」形象走紅毯時，還嚇壞眾人。

温貞陵佩戴喬治傑生Offspring系列珠寶作品，與她在新戲《斯卡羅》中姐代母職養育弟弟、守護族人、悍衛和平的堅毅女子形象十分吻合。（攝影／JOJ PHOTO，服裝提供／Blumarine）

温貞菱笑說，《斯卡羅》是她從影以來難度最高的戲，難怪導演當初找她接演女主角時，特別強調「妳願意挑戰這個角色嗎？」，這 挑戰二字果真耐人尋味，的確過程難關處處、充滿了挑戰。

喬治傑生2022年度紀念純銀綠東陵玉項鍊。（Georg Jensen提供）

喬治傑生2022年度紀念純銀綠東陵玉耳環。（Georg Jensen提供）

這回温貞菱受邀進棚拍攝喬治傑生（Georg Jensen）時尚專題，佩戴2022年HERITAGE年度紀念珠寶項鍊與耳環，選用象徵希望與快樂的綠東陵玉為主石，預告明年全球疫情終於結束，也象徵温貞菱蓄勢待發的星運，可說別具意義。

喬治傑生Offspring系列純銀項鍊。（Georg Jensen提供）

另一套則是喬治傑生Offspring系列珠寶作品，是美國設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun)所設計，靈感源自母親與子女之間的親情羈絆，以及手足、伴侶或朋友間密不可分的情感，呼應温貞菱在新戲中姐代母職養育弟弟、守護族人、悍衛和平的堅毅女子形象，十分吻合。

治傑生2022年度紀念純銀灰鐵石台灣限量版項鍊。（Georg Jensen提供）