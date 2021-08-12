就在今夜！年度三大流星雨之一的英仙座流星雨，即將於今晚晚間10時至13日天亮前登場，台北市立天文科學教育館指出，由於今晚沒有月光干擾，平均每小時數量可達上百顆，市郊也能看見每小時75顆數量，是今年最壯觀的大型流星雨，北市警察局也針對擎天崗及冷水坑等地點進行交通疏導，並呼籲民眾出門前仍要堅守防疫規範。

英仙座流星雨壯觀程度遠近馳名，不僅出現的時間固定且數量穩定，其流星特色是速度極快，每秒可達60公里，其活躍日期為7月17日至8月24日期間，據國際流星組織（IMO）預報，今年極大期最高峰落在台灣時間8月13日凌晨3時至6時，每小時流星數量將可達百顆。

天文館指出，12日英仙座流星雨輻射點約晚間10時，從東北方升起，直到13日清晨5時輻射點來到仰角最高位置，輻射點仰角越高，有機會看到越多來自各方向的流星數量。且今晚無月光影響，觀測條件極佳，建議民眾選擇無光害且視野遼闊處，躺下後即可用肉眼盡情觀賞。

不少聽聞此消息的天文迷，早已磨刀霍霍準備前往最堅觀測點，北市交警預估陽明山可能湧入觀星人潮，已規畫專責勤務，針對仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑等地點加強交通疏導，並視天氣及交通彈性實施仰德大道交管。

交大提醒，想要前往觀賞流星雨的民眾，雖然是戶外活動，但在防疫期間仍後保持適當社交距離，另外，捷運劍潭站1號出口也有「士林-陽明山計程車共乘」提供利用，駕駛人也可收聽警廣掌握路況。

若不想外出追流行雨，天文館也在陽明山、梨山、馬祖、澎湖等地架設星空攝影機進行直播，民眾透過YouTube頻道「台北天文館」即可欣賞到這場盛大的流星雨，詳細相關天象資料請參閱天文館網站「網路天文館／天象預報（https：／／www.tam.museum／astronomy／）」。