疫情雖趨緩但仍在持續延燒，開學在即各地學校為之後的防疫措施做好準備，桃園南崁國中指出，未來除遵守中央疫情指揮中心的防疫指引開學外，已備妥足量3面隔板供1千5百多位學生每位學生1組3面隔板於用餐時使用。

因應疫情持續延燒，為順利開學各地學校為日後開學進行各種防疫準備，桃園南崁國中指出，開學在即，未來除遵照中央疫情指揮中心的防疫指引開學外，日前已備妥約1千5百多組防疫3面型隔板供每位學生於用餐時阻隔飛沫，以減少學生間用餐感染風險。

南崁國中表示，目前預計僅於用餐時間讓學生裝設隔板用餐，但如果未來疫情另有變數，不排除以裝設隔板的方式進行平日課程，此外，南崁國中進一步指出，隔板是由切割墊組成高度40公分、寬52公分的非透明隔板，待未來疫情受到控制，隔板更能作為美術教室切割墊使用，強調資源回收再利用。

開學日近，不少課程令家長擔心有感染風險，南崁國中校長許菀玲指出，一般課程多可透過配戴口罩、保持距離減少感染風險，但體育課、音樂課以及部分社團課等特殊課程確實仍有近距離接觸、飛沫傳染的疑慮，針對此類課程校方仍待教育局做更進一步的具體指引後，再進行設計調整。

桃園市政府教育局指出，依照日前防疫指引，校內課程、活動須遵守室內50人以下、室外100人以下的規定，針對更細部的防疫指引，預計23日後教育部會做出全國一致的規範，並指出，暑假期間已邀請多位名師錄製上學期的課程強化線上課程的豐富度，如有線上課程需求可隨時轉換，強調已做好超前部署。