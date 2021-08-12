永和區某大型社區傳出同棟有5例確診，新北市府9日到12日派駐機動篩檢隊前往全面篩檢，截至今天中午共篩檢942人，前幾天篩出2名陽性案例；侯友宜說，篩檢隊今天雖沒有新的個案，為更小心謹慎面對疫情，本來今天中午收隊的篩檢隊，將延長篩檢到14日，鼓勵大家都出來篩檢。

侯友宜說，新北市12日新增1例確診個案，位在三重，是被朋友傳染，感染源清楚，今天沒有新增個案。

侯友宜說，民眾最關心的永和區社區感染問題，市府採取嚴肅正向態度，感謝當地里民真的這段時間不斷出來篩檢， 「不怕篩出來個案多，只怕你不願意出來篩」，前天與昨天篩出來兩個確診陽性個案，都是同住室友。

侯友宜說，市府針對該大樓全棟236人居家隔離，沒有辦法一人一室就安排到防疫旅館，昨日已有70人到防疫旅館， 疫旅館費用以防疫基金支應，沒有用到政府公務預算。

侯友宜說，新北從每天384例，降到沒有新增個案，都要感謝市民大家願意篩檢，願意一起並肩作戰。