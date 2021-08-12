陳姓女子涉嫌遺棄女嬰，遭警方帶回調查。（王揚傑攝）

警方根據口罩鎖定陳姓女子。（警方提供）

狠母棄嬰屍影片曝光 稱不知懷孕 腹痛如廁流下「一團黑黑的」

新北市新莊區中港路、中華路定點垃圾車內今（12）日上午發現遭人丟棄死亡女嬰，警方中午逮捕涉案43歲生母陳姓女子。陳女供稱，不知自己懷孕，以為只是變胖，早上腹痛上廁所時，下體流下「一團黑黑的東西」，也不確定是不是嬰兒，一時心慌，才連同垃圾丟進垃圾車。檢警對陳女說法存疑，朝殺人、遺棄屍體方向偵辦。

午後檢察官率法醫相驗，研判女嬰在母胎約7個月大，有臍帶繞頸的狀況，至於女嬰是否為死胎或遺棄致死，仍待解剖釐清。

新莊警分局表示，專案小組調閱監視器清查可疑對象，同步檢視垃圾車內成堆垃圾，發現其中一袋垃圾內有殘留胎盤及一般民生廢棄物，警方特別注意到有數個藍紫色的口罩，經比對監視器畫面，果然找出一名戴藍紫色口罩女子騎腳踏車前往丟棄垃圾，鎖定該名女子涉案。

警方清查後鎖定住在鄰近的陳姓女子涉案，上午11時許前往住處查訪，得知陳女在台北市內湖區上班擔任會計，遂前往其上班處將她帶回偵辦，陳女態度略顯慌張，坦承丟棄女嬰。

陳女供稱，與先生育有2子，都已讀國中、高中，因經期一向不規律，一直沒意識到已懷孕，直到2個月前感覺變胖，才懷疑可能懷孕，但也不曾到醫院檢查確認，直到早上腹痛如廁，也不確定是不是生下小孩。因為她太緊張，不知如何處理，才用便利袋包裹，裝進專用垃圾袋丟棄，並在自行清理後，照常搭公車、捷運到公司上班。

偵訊後，警方將以殺人、遺棄屍體罪嫌將陳女送辦。