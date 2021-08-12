接種新冠疫苗常見副作用為注射部位紅腫、頭痛、畏寒及發燒等，不過日本一名女子接種完莫德納後，竟開始不斷地掉髮，令她崩潰地上網查詢相關副作用，但始終找不到答案，便將其過程PO上網，而現在她也接受生髮門診治療中。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前仍要進一步了解狀況。

今（12）日下午中央流行疫情指揮中心召開記者會時，有媒體關心打莫德納後，副作用引發掉髮一事詢問，發言人莊人祥則回應，關於打莫德納造成掉髮的副作用，目前仍要進一步了解狀況。

女子的頭髮因打莫德納後，出現圓形禿後，竟開始大量掉髮。（圖／翻攝自ameblo.jp網站）

據了解，該名女子日前於個人部落格指出，6月29日接種施打莫德納後，手臂出現注射部位疼痛，但並沒有發燒，直到7月1日早上起床，發現自己掉落的髮量比平常還要多，當時她以為是季節交替所致，因此並未放在心上。

豈知，7月7日她從鏡中發現頭頂出現3個圓形禿，且持續掉髮，尤其是洗頭時，頭髮更隨著水沖洗下掉落。而接下來的幾天，女子的頭髮竟愈來愈少，使她心情大受打擊，進而影響到工作；沒想到7月31日時，女子的頭髮幾近掉光，只剩些許的細毛，從發拍攝的照片中，已可見大片頭皮。

女子8月10日再度更新貼文表示，去醫院看了生髮門診後，醫師研判為圓形禿，也進一步作血液檢查，目前正等待檢查報告，不過醫生也建議她2周後要再進行皮膚生檢，並告知她「目前未有相關數據顯示，打疫苗會有掉髮的副作用」，目前最重要的是治療。

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