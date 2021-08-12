半導體業老將、曾為蘋果設計晶片的英國半導體設計公司Imagination Technologies前執行長布萊克（Ron Black）坦承其參與的某個財團，有意從中資公司安世半導體（Nexperia）手中買回英國最大晶片廠。

總部位於荷蘭的安世半導體由中國上海聞泰科技公司（Wingtech Technologies）全資持有。7月初安世半導體宣布將以6300萬英鎊（約8700萬美元）收購英國最大的晶片製造商Newport Wafer Fab。英國政府最初原本同意這項交易，但隨後又以國家安全為由啟動審查，且不排除撤銷交易的可能性。預計未來幾周內，英國政府將宣布正式裁定。

布萊克周二接受CNBC訪問時表示，如果英國政府擋下這項交易，他所處的財團可能介入並接手Newport Wafer Fab，他並表示這個財團已備妥3億英鎊銀彈投資生產設施。他表示，這個財團包括3家半導體事業和3家金融投資公司，但他拒絕點名這些成員。

在領導Imagination Technologies之前，布萊克也曾在美國上市半導體公司Rambus擔任6年的執行長。

他表示：「我們不會進行競購，這筆交易已經完成，但它是否仍是定案，這是每個人都想知道的問題」。他表示，該財團甚至還未與安世半導體或Newport Wafer Fab會面討論這個潛在的交易，「直到我們知道發生什麼事之前，現在沒有必要提出任何要約，我們這個組織希望被視為『救星』（white knight）而非敵手」。