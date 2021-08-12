今有娃娃機業者向新北市長侯友宜陳情，針對開放娃娃機台何時開放？新北市經發局長何怡明在防疫說明會上表示，中央7月26日提到要專人管理，但中央疫情流行指揮中心8月2日提到針對專人管理部分要進行檢討，截至目前為止中央並未提供明確指引規範，後續會等待中央發布明確指引規範後，新北市會進行評估。

新北市副市長劉和然補充表示，針對專人管理要怎麼執行，對娃娃機業者是無法執行的，市府今仍在追蹤問中央到底指引好了沒？擬定了市府就會馬上去執行。