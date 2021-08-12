業者陳情盼娃娃機台解封 新北市：待中央公布明確指引再評估 15:322021/08/12 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 關於娃娃機台開放，新北市表示將待中央公布明確指引再評估。(陳慰慈攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今有娃娃機業者向新北市長侯友宜陳情，針對開放娃娃機台何時開放？新北市經發局長何怡明在防疫說明會上表示，中央7月26日提到要專人管理，但中央疫情流行指揮中心8月2日提到針對專人管理部分要進行檢討，截至目前為止中央並未提供明確指引規範，後續會等待中央發布明確指引規範後，新北市會進行評估。 新北市副市長劉和然補充表示，針對專人管理要怎麼執行，對娃娃機業者是無法執行的，市府今仍在追蹤問中央到底指引好了沒？擬定了市府就會馬上去執行。 女主播外送平台帳號遭盜刷 逮4嫌 社評／整頓民企迎來改革紅利 #業者 #娃娃機 #明確 #針對 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門陽翟大街活化 縣府再徵開發高手 10:172021/08/12 生活 《電腦設備》事欣科Q2獲利登近7季高 開盤秒填息飆逾9％ 13:092021/08/12 財經 彰化環團到場抗議 縣府稱程序透明 04:102021/08/12 地方新聞 美國線海運 運價再漲千美元 04:102021/08/12 財經要聞 連假客運優惠沒了 業者批政策矛盾 04:102021/08/12 生活新聞 小情侶夾娃娃店內壞壞 2男散佈啪啪片下場慘兮兮 13:502021/08/12 社會 直播》新北增1例本土 侯友宜最新說明 14:492021/08/12 生活 疫情不忘學習 桃療辦線上課程學廉政 14:212021/08/12 寶島 北市砸4200萬災準金促數位轉型 黃珊珊今到南門中繼市場宣傳 11:432021/08/12 生活 2款新折疊手機三星預告「價格很甜」目標銷量看齊Galaxy Note 12:212021/08/12 科技 七夕逢周六 花店買氣升高 04:102021/08/12 地方新聞 生活熱門新聞 奧麥斯颱風恐生成 這天起雨勢增強 雷雨彈連下一周 - 生活 九把刀岳母打AZ猝逝 高大成「100％是這死因」：恐與疫苗有關 - 生活 九把刀岳母打AZ猝逝 生前1症狀 醫師群組全推測這死因 - 生活 打疫苗後死亡增3例 莊人祥：有人打完AZ半身麻痺 - 生活 新到貨52.4萬劑AZ給誰打 陳時中曝這類人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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