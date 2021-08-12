喜愛台南小吃的方莞靈一看到珍珠奶茶，兩手緊緊拿著。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲送上農產品及在地鮮乳做的珍珠奶茶。（張毓翎攝）

方莞靈（左二）還獻上奧運第4名獎狀給媽媽（左一）。（張毓翎攝）

東京奧運會舉重女子組49公斤級勇奪第4名的「舉重精靈」方莞靈剛檢疫期滿，今天回到台南柳營住家，親友們在現場迎接。（張毓翎攝）

東京奧運會舉重女子組49公斤級勇奪第4名的「舉重精靈」方莞靈剛檢疫期滿，12日下午到台南柳營租住處與媽媽相見歡，她特別穿上中華奧運代表團服，給無法到開幕式上的媽媽看。兩人已半年沒見，方莞靈開心地將媽媽整個抱起，還獻上奧運第4名獎狀，媽媽武虹均看到女兒的用心，不禁紅了眼眶。

完成14天檢疫後一回到台南住家，看到許久不見的媽媽，方莞靈甜甜地對她說：「我好想妳」，她還獻上第4名獎狀。

方莞靈說，比賽那天有舉到她最好的狀況，拿到第4名，雖然沒有拿到獎牌，但她已經很開心，並期待3年後奧運可以站在頒獎台上面。

方莞靈說，從出國比賽到現在，收到很多人對她的關心不管是送小禮物或寫信為她加油，而每個人送的卡片，她都有好好收起來，以後面對更多挑戰，大家的這些鼓勵都是對她一種加持。

這次勇奪奧運第4名，可獲國光獎金300萬元。方莞靈說，國光獎金一部分會先還車貸，其餘都會存起來，再和媽媽討論怎麼運用。

台南市副祕書長王揚智、教育局長鄭新輝、立委賴惠員等人，代表市長黃偉哲前往祝賀，並送上農產品及在地鮮乳做的珍珠奶茶。即使看到滿桌的美食，方莞靈笑說，她最喜歡的食物還是媽媽煮的豬腳。

媽媽武虹均說，女兒喜歡吃豬腳、高麗菜，也很愛吃牛肉，其實她煮任何菜莞靈都喜歡吃，但是女兒為了舉重訓練，經常要減重，常常沒有辦法吃。

方莞靈嘆道，可惜今天無法久留，吃到媽媽煮的家常菜，得先出發到高雄國訓中心，為年底全運會做準備，過幾天會再和媽媽回阿里山上跟親友團聚。