有男版《乘風破浪的姐姐》之稱的選秀節目《披荊斬棘的哥哥》未上演先轟動，今(12日)爆出林志炫表演不慎從兩公尺高舞台墜落，幸好送醫後沒事。另一名嘉賓張智霖也為節目拚盡全力，昨他更自爆收到製作單位「告密」，原來老婆袁詠儀私下曾私訊工作人員，但不是希望多關照，而是請工作人員「不要對他手下留情」，讓張智霖直呼太太根本就是《披荊斬棘的哥哥》節目組的臥底。

張智霖和袁詠儀結婚20年，育有1子，夫妻倆常甜蜜鬥嘴，被粉絲封是演藝圈的模範夫妻。近日張智霖豁出去參加《披荊斬棘的哥哥》拚組男團，昨他貼出袁詠儀和節目組的對話截圖，令網友笑翻，圖中可見袁詠儀一開始畢恭畢敬的說：「大家好，我是靚靚，接下來的日子要拜託大家多多照顧張智霖」，工作人員紛紛表示沒問題後，袁詠儀則態度大轉說：「唉呀誤會誤會，是麻煩給智霖一些『特殊照顧』」。

張智霖曬出老婆和節目組對話截圖。（圖／翻攝自張智霖微博）

接著袁詠儀火力全開，狂提要求：「比如體能動作，他要比別人Double的量」、「舞蹈訓練也千萬不要對他手下留情」、「總之地獄級模式都安排給他」、「不要給他吃太多，不然『哆啦A夢』又出現」，令工作人員笑炸回：「了解！這個我們擅長」、「還有這種事」、「靚靚姐霸氣」，提完所有要求後，袁詠儀又補上：「希望將會見到張智霖2.0，但是也要完整無缺的還給我」，結尾神逆轉引來網友回應：「果然是親老婆哈哈」、「救命，袁靚靚比節目組還狠」、「最後一句殺到我」、「這狗糧多來點也不怕我願意吃 」。

袁詠儀最後一句「完整無缺的還給我」閃瞎網友。（圖／翻攝自張智霖微博）

袁詠儀呼籲節目組不要對張智霖客氣。（圖／翻攝自袁詠儀靚靚微博）

另一方面，也受邀上《披荊斬棘的哥哥》的言承旭今也在微博發長文分享決定上節目初衷，他說：「是啊，我也這麼問節目組，我唱歌、跳舞都不擅長，為什麼選了我？」並感謝大家過去透過「道明寺」這角色認識他，接到邀約時心情複雜，一方面開心沒被遺忘，一方面又擔心真實的言承旭並不討喜，「最終，我決定直（接）面（對）自己，學會接受自己的不完美，決定挑戰一下自己，看看這一次是不是能夠贏自己」。