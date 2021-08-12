近日西南氣流造成南部豪雨成災；產險公司提醒，住宅火險自109年1月起已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，換句話說，民眾若有投保住宅火險，因這次災害導致被保險的住宅淹水達50公分以上，即可向投保的產險公司申請理賠。

產險公司將依所在縣市不同分為三區，補償金額為7000至9000元不等；若淹水未達50公分但有實際損失，也將依保單約定賠償限額內依實際損失金額賠付。

極端氣候下，豪雨強襲超出預期，不僅住家淹水導致財物毀損，愛車也變成泡水車；若民眾擔心理賠金額不足以填補實際損失，產險公司建議，可進一步考慮加購「超額颱風及洪水保險附加條款」，條件優於原有的基本補償。

以高雄市5層樓公寓的1樓、25坪大小為例，若加保超額颱風洪水險、建築物保額147.5萬元，自負額為每一事故賠償金額之5％，一年的參考保險費約2651元。若因住家建築物淹水經評估實際損失100萬元，自負額僅5萬元，其餘的95萬元損失將由保險公司賠付；意即平均每日只要多繳8元，就可轉嫁風險，減輕自身財產損失。

不過，產險公司提醒，民眾若於颱風季節才要中途加保住宅超額颱風洪水險附加條款，保費仍須以1年期計算收費，而且如果中途單獨退保，保費也不予退還，因此在投保住宅火災保險時，建議一同規劃超額颱風洪水險附加條款，讓心愛的家園更有保障。