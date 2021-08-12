男警在片中扮演欠賭債當車手，充當檢察官助理收取被害人交付款項，新興分局在片中趁機宣導「反詐騙」。（新興分局提供／石秀華高雄傳真）

男警扮演的阿榮因欠賭債，誤入歧途被幫派分子吸收。（新興分局提供／石秀華高雄傳真）

新興分局110年青春專案宣導微電影－新興雄青春

身高172公分的長腿女警為了抓積欠賭債當車手的少年，勇追嫌犯，最後KO少年還將對方過肩摔，這幕逼真的抓人畫面，原來是新興分局籌拍宣導「暑期青春專案」微電影的情節，影片創意十足，穿插「反毒」、「打詐」、「反賭」、「防飆」等犯罪型態，車手少年由真男警擔綱挑大樑，被同所女警過肩摔的畫面足足被狠摔了6次才拍成功，讓男警直呼「演員真不好當！」。

高雄市新興分局推廣「暑期保護青少年青春專案」，拍攝微電影宣導，影片由前金所警員莊峻榮扮演17歲少年「阿榮」，從少年視角刻劃時下青少年因沉迷線上賭博遊戲，欠賭債在走投無路下加入幫派，被幫派分子吸收，又受新興毒品誘惑、聽從老大指示擔任領款「車手。

片中「阿榮」假扮檢察官助理和受害婦人碰面，遇到1男1女的巡邏警員嚇得落跑，沿路飆車逃逸，警方從後勇追，結果阿榮摔個狗吃屎，爬起來後，被追上的長腿女警KO，過肩重摔在地就逮，阿榮後來從夢中驚醒，所幸沉迷賭博、當車手、飆車以及被警方逮捕都只是一場夢。

微電影元素穿插「反毒」、「打詐」、「賭博」、「防飆」等犯罪型態，創意十足，期望透過多元化宣導提醒民眾、青少年愛惜自我人生，並防止被害人受害。

擔任阿榮的男警莊峻榮是前金分駐所的警員，警專35期畢業，今年25歲；長腿女警則是同所女警高逸然，106年特考班畢業，今年23歲，2人對手戲「過肩摔」那一幕，讓莊峻榮被狠摔6次，才成功拍出精彩畫面。

新興分局為宣導暑期青春專案，同時在臉書官網舉辦網路有獎徵答活動。