觀音國中校門外龍柏樹遭砍，校方解釋是遭白蟻蟲蛀才修剪樹木。（黃敬平提供／呂筱蟬桃園傳真）

有民眾發現觀音國中校門前原有的龍柏樹遭砍變禿頭，因為屬於有價經濟物，擔心遭有心人士盜賣，市議員黃敬平接獲投訴向觀音區公所及大園警方查證，發現是學校所為，校方表示，因為近期下大雨發現樹木遭白蟻蟲蛀進行修，砍下的樹木目前仍在校內，不可能販售，未來將做為學生課程使用。

黃敬平指出，龍柏樹有經濟價值，過去曾發現嘉義竹崎鄉衛生所因不知龍柏經濟價值而砍下並隨意棄置遭政風處調查，龍柏常用來做木雕藝品如文昌筆或高級景觀木，看到觀音國中這次砍下的樹段把樹皮去除乾淨啟人疑竇，被檢舉後才改口說要做為學生課程使用，讓人難以信服。

護樹聯盟指出，白蟻是台灣常見的昆蟲，只會啃食死掉、腐敗的木質組織，當樹木遇白蟻等昆蟲共生時頂多代表著樹可能是不健康或是衰敗了，民眾並不需過度恐慌與擔心，只要檢視樹木的棲地，把樹木生長環境照顧好即可，當樹木自癒恢復健康了，白蟻沒有東西吃自然會離開，而非將樹木大面積斬除。

觀音國中說，因連日大雨，龍柏有白蟻蛀的痕跡，未來打算用於學生生科木雕使用，故分切後原本放生科教室前，但有老師反應傾倒之樹木有白蟻，生科教室有其他木頭製品擔心會引白蟻來啃食，所以目前暫移至警衛室旁放置。