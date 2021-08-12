美股周三漲跌互見，台股在連日跌勢後，周四開跌5.83點報17221.35點，九點半後隨電子回溫拉抬大盤翻紅至17233.11，隨後火速翻臉，金融熄燈，在缺主流下，加上當沖降稅延長不確定性，十點半更低見17139.21，下跌32點、回測萬七關卡，高低差達93.9點，盤中17200起起伏伏，午後貨櫃三雄竄起，鋼鐵漲聲擴大，大盤跌幅縮小、守住17200，終場收跌7.24點或0.04%，報17219.94點，連兩天未站穩季線，成交金額3196.4億元，創近4個月來新低量。今日外資(不含外資自營商)買超45.2297億元，投信買超8.0347億元，自營商賣超11.1343億元，三大法人買超42.13億元。外資連2日買超共110.72億元，8月以來買超301.39億元。

晶圓雙雄周三ADR不同調，台積電下跌0.32%、聯電上漲0.09%，周四台積電(2330)開低走低，收跌0.68%至586元；聯電(2303)則開高走高，60元關卡一度得而復失，收漲0.33%至60.1元；聯發科(2454)翻黑收跌0.66%至904元，守住900元大關。鴻海(2317)收持平至109元，股王矽力-KY(6415)同樣收持平至4000元關，股后大立光(3008)則收黑1.48%至2670元，王后相差1330元。

航運股位居上市漲幅第一，成交比重達35.57%，增加7.39個百分點，而電子股成交比重達43.77%，減少6.88個百分點。陽明(2609)解禁早盤摸黑，隨後震盪翻紅上攻，在大陸最大貨運港寧波舟山港爆疫情恐衝擊航運之消息後，午後貨櫃三雄火力打開，交投熱絡，陽明收漲6.8%，萬海(2615)、長榮(2603)也分漲5.99%、3.79%，而BDI指數給力，台航(2617)、中櫃(2613)等也收漲4%以上，美國線運價調漲25%的長榮航(2618)亦持續翱翔，航運類指4.14%。中鋼(2002)預計周五開出9月單月內銷盤價，市場預期中鋼9月盤價有機會轉開平高盤，為第四季旺季暖身，挾好成績好展望，中鋼上漲2.56%領軍，威致(2028)、新鋼(2032)、志聯(2024)、海光(2038)、高興昌(2008)等全數亮麗漲停，鋼鐵類指收漲3.34%，名列漲幅亞軍。電纜以1.97%漲幅排季軍；由醞釀9月再漲價的華紙(1905)漲半根漲停板領軍，造紙類指1.55%漲幅居第四。資訊服務、電子通路、光電亦漲逾0.4%。上市生醫漲0.31%，和康生(1783)財報利多漲停，高端疫苗(6547)將開打，與其大股東逆揚走高約2%，新藥納CDE計畫的生華科(6492)亮燈漲停，國光生(4142)、長聖(6712)、中裕(4147)等也利多添漲勢。電子、半導體無力，類指分別收跌0.22、0.39%。台泥(1101)周四除息走跌窘貼息，收跌0.31%，拖累水泥類指收跌3.93，跌幅類股最劇。金融、食品收跌0.88、0.89，跌幅次之。

記憶體寒冬到，大摩降評南亞科(2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344)，三檔股價黑鴉鴉，精測(6510)也翻臉走疲。而同是半導體類股，南電(8046)、愛普(6531)、致新(8081)展望可期，強勢衝鋒，信驊(5274)也獲美日外資齊捧，收漲4.3%至2185元。而傳出Chromebook爆砍單千萬台，義隆(2458)、宏碁(2353)股價飄烏雲，H1賺近3股本的華碩(2357)也翻黑收跌1.24%；同是電腦周邊股，可望迎轉單的廣錠(6441)漲7.5%，佳世達(2352)、振樺電(8114)、事欣科(4916)也傳出填息捷報。車用題材，怡利電(2497)、同欣電(6271)、德微(3675)等股價紅通通。

富邦媒(8454)喜入MSCI標準指數成分股，一度衝高至1940元，2000元大關前卻無力，翻黑跌1.06%；臺企銀(2834)遭刪除成分股，亦翻黑跌1.22%。獲利好、法人挺，聯電、矽格(6257)、彰源(2030)、華泰(2329)、超豐(2441)、台塑(1301)、富鼎(8261)、新鋼(2032)、矽創(8016)、奇鋐(3017)等表現有如神助。而績優股，益安(6499)、譜瑞-KY(4966)、閎康(3587)、大同(2371)、樺漢(6414)、至上(8112)、南茂(8150)、廣越(4438)、鈺創(5351)、IKKA-KY(2250)、榮剛(5009)、力山(1515)、智冠(5478)、樺漢(6414)、精材(3374)、京鼎(3413)等個股表現可圈可點；捷敏-KY(6525)、GIS-KY(6456)、宏旭-KY(2243)更是漲停價威風。玉晶光(3406)半年報獲利腰斬，觸及近3個月低點後仍力闖紅盤，收漲3.65%。統一(1216)則受轉投資收益受疫情拖累H1獲利，收跌1.88%；桂盟(5306)H1每股盈餘創高卻翻黑重挫超過8%。群益投顧分析師廖健佑表示，指數未能站回季線17348點，接下來不排除偏弱整理，須待未來放量重新站上季線，才有上攻機會。

統一投顧表示，考量重量級法說會與財報利多已近尾聲，且多家重點公司7月營收表現低於預期，加上當沖比例過高將列入警示，且當沖減稅政策是否延長遲遲未定，政策面對市場不友善，造成人氣退潮、成交量能縮減，且盤面缺乏主流股，保守操作為宜，選股以高殖利率概念股為主。