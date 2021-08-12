由於奉行成本撙節與市場需求上升，日本東芝12日最新的財報，上季營業利益不僅轉盈，也與外界預估相差無幾。

東芝公布4月至6月的營利為145.3億日圓約1.32億美元，走出2020年同期虧損126.4億日圓的陰霾。同時，與市場預估值149億日圓相比，雖稍少但不至於差太多。

從6月份起，就在接受瑞銀(UBS)經營體質大檢測的東芝，還是維持全年1700億日圓的獲利目標沒變。但上季獲利還不到東芝全年預估值的1成，也令投資人狐疑東芝的財測準度。不過，公司卻信心滿滿表示，下半財年才是自己傳統旺季。

另外，喧騰一時的歐洲CVC資本曾在4月傳出，欲以200億美元買斷東芝並下市的消息，也因股東怒吼極力反對，7月在折損一名東芝社長後，基本上此合併案可說已胎死腹中。

東芝業務多角化經營，包括電子裝置、影印機與晶片製造機等，但未來將涉足更多，利潤度更高的電池與電源管理設備產業。