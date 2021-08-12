受惠台商回台建廠、公共工程以及營建需求續旺，電爐條鋼廠第二季比第一季更旺，並帶動上半年創下佳績，豐興(2015)上半年獲利年增逾47%，每股賺進2.92元。威致(2028)上半年每股淨利達2.24元，海光(2038)上半年每股淨利1.38元，此兩家上半年獲利均比去年同期有倍數成長。

豐興受惠型鋼、條線產品的價、量俱揚，第二季合併營收達98.15億元，季增24%、年增48%；毛利率14.17%；稅後淨利10.22億元、EPS 1.76元，單季獲利及EPS皆改寫2008年第三季以來高。

豐興上半年合併營收達177.1億元，年增34.8%；毛利率穩揚至13.69%；稅後淨利16.96億元、年增率約47.4%，每股淨利為2.92元，創合併報表以來新高。展望第三季，豐興公司看好型鋼、條線接單保持暢旺，低價鋼筋訂單也逐步消化，且產品利差有望保持高檔水準，即使進入歲修期，營運可望保持穩健。

南部鋼筋廠威致(2028)第二季EPS達1.29元，較第一季的0.95元成長35%。上半年EPS達2.24元，比去年同期的0.4元大增4.6倍。

威致為南部一貫電爐大廠，第二季鋼胚及鋼筋價格走揚加上出貨量再提升，第二季營收及獲利均比第一季更佳，單季EPS攀高至1.29元，上半年交出EPS達2.24元的佳績。

威致第二季營收32.25億元，毛利率勁揚至16.38%；稅後淨利4.2億元、年增率4.5倍，每股淨利為1.29元。上半年營收59.94億元，毛利率年增9.57個百分點至14.77%；稅後淨利7.29億元、年增率4.6倍，每股淨利為2.24元。展望第三季，鋼筋價格有撐，有助業績仍有一定之水準。法人估威致今年EPS挑戰4元，較去年1.85元大幅攀升。

海光第二季每股淨利相較第一季倍增至0.93元，上半年每股淨利達1.38元，也賺贏去年全年。

海光上半年營收47.03億元，年增20.21%；營業淨利2.62億元，淨利2.51億元，年增2.56倍，基本每股盈餘1.38元。

東和鋼鐵(2006)尚未公布財報，隨著第二季攀收攀高，獲利可望同步創新高，全年營收、獲利也將挑戰創下新高紀錄。公司第二季營收149.38億元，季增16.24%、年增47.73%，上半年營收277.88億元，年增40.97%；法人推估，東鋼第二季毛利率可望與第一季持穩，獲利將成長，單季EPS上看1.5元，比第一季的1.38元更佳。