鴻海(2317)今日召開電話法說會，展望2021年第三季營運，董事長劉揚偉表示，由於主要產品第二季出貨仍處相對高檔，帶動第二季集團營收年增逾2成，在比較基期較高下，預期第三季營收約與第二季持平，仍可較去年同期成長3～15％。

四大產品線概況方面，劉揚偉指出，消費智慧產品因第二季基期較高、且進入新舊產品交替期，預期第三季營收將季減3～15％，但仍可望年增逾15％。電腦終端產品因整體市況需求高，預期第三季營收將季增3～15％，但因基期較高而年減3～15％。

雲端網路產品受惠雲端服務供應商（CSP）逐步進入拉貨旺季、伺服器需求提高，劉揚偉預期第三季營收將季增3～15％，但因持續缺料及基期較高影響，估將年減3～15％。但獲利較佳的CSP產品需求持續增加，第三季CSP產品均會較第二季及去年同期強勁成長。

至於元件及其他產品方面，劉揚偉指出，包括連接器及鏡頭模組相關產品，第三季出貨量將有較大幅度增加，可望帶動第三季營收季增逾15％、年增3～15％。

對於近期缺料狀況，劉揚偉指出，目前以成熟製程的半導體元件供應較緊，目前沒有看到緩解跡象，預期缺料狀況將持續至明年第二季看法不變。不過，由於鴻海客戶群均為一線客戶，因此對鴻海正常業務的影響非常小。

對於下半年智慧型手機市況需求看法，劉揚偉認為，今年包括智慧型手機在內的消費智慧產品均會有不錯表現，鄭州大水因迅速消退，且受影響廠區並非手機組裝廠，故對鴻海影響不大。

不過，劉揚偉也指出，近期亞洲新冠肺炎疫情似乎有擴大趨勢，公司各地區廠區均嚴守防疫規範。由於亞洲為重要關鍵零組件的重要生產基地，疫情擴大是否對整體供應鏈造成影響，目前仍有待觀察。