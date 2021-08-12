【遊戲橘子新聞】遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》於明(13)日起，隆重推出上市後首個大型劇情活動【光彩摩天樓】，玩家能體驗豐富劇情，同時挑戰強大的新BOSS！參加活動所獲得的活動道具「庫歐里亞代幣」，可進行「代幣轉蛋」，有機會轉出培育道具，以及全新裝備！此外，轉蛋池也將推出活動限定的【新角色精選轉蛋】，推出4位全新角色：★5「巴蕾塔」、「塔傑斯」，★4「霍普洛」、「莫爾迪亞嘉」！

大型劇情活動「光彩摩天樓」、全新玩法「代幣轉蛋」即將開放！再添遊戲豐富度！

《彈射世界》將於8月13日至9月5日，分階段推出大型劇情活動【光彩摩天樓】。故事發生在企業統治歷時520年的「庫歐里亞市」，居住於這座城市的生化人巴蕾塔，在天才駭客夥伴拉芙的幫助下，有如子彈般衝向了「光彩摩天樓」，並意外遇見了不小心誤闖此地的主角一行人！想知道主角一行人將在【光彩摩天樓】經歷哪些精彩的冒險，就千萬不要錯過本次的活動！

【光彩摩天樓】不僅和主線任務一樣有完整的劇情，也推出了全新的轉蛋池玩法！玩家需透過參與活動來獲得活動道具「庫歐里亞代幣」，而「庫歐里亞代幣」可用於「代幣轉蛋」！玩家在完成活動劇情任務後，仍可透過挑戰多人協力BOSS累積代幣，持續進行代幣轉蛋，直到池內的獎勵兌換完畢。

轉蛋池內除了有玩家必不可少的體力回復藥、培育道具，還有全新裝備「★5正電子射線」與「★4 PHL光劍」。

★5正電子射線：在庫歐里亞市流通的絕品。小型化的正電子砲，不好操控。深受部分射手喜愛。

★4 PHL光劍：在庫歐里亞市流通的珍品。將光子凝聚成劍形熱源的軍用劍。

「新角色精選轉蛋」限時開放！4位全新精選角色機率UP！

8月13日12:00至8月19日11:59，《彈射世界》即將推出【新角色精選轉蛋】，有 4位全新角色即將登場，且出現機率提升，千萬別錯過！

《彈射世界》新角色精選轉蛋陣容

★5自由的子彈「巴蕾塔」

熱愛自由與天空，無論何時都一臉燦爛笑容的生化人。CV：小松由佳

《彈射世界》角色 巴蕾塔

★5神速的射手「塔傑斯」

自稱世界第一的射手。但總是一屁股債。CV：小西克幸

《彈射世界》角色 塔傑斯

★4機巧射手「霍普洛」

在庫歐里亞市以射手為業的生化人青年。CV：柿原徹也

《彈射世界》角色 霍普洛

★4沙塵的魔具操縱者「莫爾迪亞嘉」

住在沙漠世界，從事萬能便利屋的男性。CV：一条和矢