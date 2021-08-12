檢警查獲新力旺集團總裁莊周文涉及洗錢及賭博等資產龐大，圖為查扣的10多輛高級跑車。（資料照片）

號稱身價百億的新力旺控股集團總裁莊周文，集團旗下公司涉經營線上博弈平台、洗錢等海撈594億多元，坐擁遊艇、超跑、古董及海內外不動產等。台中地檢署今年3月間將莊男等依賭博、洗錢等罪起訴、法院裁定續押，經莊聲請撤銷羈押，台中地院先裁定以1億2千萬交保，再更裁為2億元，檢方持續抗告，台中高分院審理認為抗告有理，撤銷原裁定，發回台中地院另排期審理，百億總裁的自由身仍是未定之天。

台中檢警2020年偵辦博弈機房洗錢案，追查出莊周文疑為洗錢組織幕後金主，集團機房經手賭金高達千億。莊自2014年起架設經營「GPK線上博弈平台」，旗下設立12家公司，犯罪所得高達594億餘元。檢警2020年8月間偵辦，查獲13輛包括藍寶堅尼、法拉利及勞斯萊斯等豪華房車和超跑名車，與41筆房產、古董及現金2億多元、美金265萬元，查扣資產總額高達25億7千多萬元。莊去年底還與檢方協調，籌湊1.5億元「贖回」遭查扣的13輛名車。

檢調偵辦期間，莊在檢警8月間動搜索集團總部前潛逃，傳出有人通風報信風聲，莊經逃亡4個月後在彰化遭逮。莊周文到案否認涉及賭博、洗錢及組織犯罪，辯稱新力旺是系統商，提供科技服務，不涉賭博。集團僅獲利所得以地下匯兌進入台灣，只是使用者。

中檢今年3月間起訴莊後，台中地院認為仍有共犯在逃，有逃亡及串滅證之虞，裁定繼續羈押；經莊聲請撤銷羈押，法官裁定以1億2千萬交保。中檢不服提起抗告，台中地院重審，以莊及同案被告、證人等都已具結，傳喚作證時應會怕變更證詞恐涉偽證罪；該公司電腦相關設備都已查扣，無湮滅可能等理由，裁定2億元交保，檢察官不服，再度抗告。

台中高分院日前審理認為，全案仍有集團控股財務總監莊周文的妻子及財務部、賭博網站等高層主管在逃通緝，一審裁定交保卻無如何預防串證說明，而檢察官將再斟酌傳喚其他證人，調查重點不僅在電腦、伺服器等勘驗。在檢警搜索前，莊開文得以不詳管道得知偵辦作為，事前指示幹部將公司存摺等大量資料置於他車上行李箱內，且期間還出售、移轉不動產、汽車，可見莊在逃避調查、蒐證等行為強度很高，也有以不正當方法影響共犯、證人證詞或其他類此行為。

台中高分院認為，莊的海內外財力雄厚，起訴認定犯罪所得594億多元，夫妻及公司名下擁鉅額資產，偵辦期間還可籌出1.5億元撤銷假扣押。檢察官抗告非無道理，具保2億元保證金恐無法取代羈押處分、防止逃亡海外等可能，而將原裁定撤銷，發回台中地院。