北市羅斯福路大停電 超過5000戶受影響 民眾措手不及 16:032021/08/12 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市羅斯福路12日下午傳出無預警大停電，初步了解超過5000戶受影響，讓民眾措手不及。（資料照/范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市羅斯福路一至三段今（12）日下午2點18分傳出無預警大停電，讓民眾措手不及，初步了解有超過5000戶受影響，疑似因南海變電所電纜故障導致饋線斷路器跳脫，台電隨即派員搶修，下午3點左右已復電。 氣溫飆高，全台用電量也跟著飆升，今（12）日下午傳出台北市羅斯福路一帶無預警大停電。（本報資料照） 電信公司《北都TaipeiNet》稍早在臉書貼出停電公告表示，台電於今日下午2點多發生臨時性停電，停電區域：中正區羅斯福路一段至三段；晉江街、雲河街、五權街、師大路及和平西路一段，可能影響該區域有線電視及寬頻上網服務。 交維計畫失敗造成意外頻傳 中市議員批政府草菅人命 包子店哀嚎收到38萬元電費單 台電公布原因 #停電 #台電 #羅斯福路 #電費 #用電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市砸4200萬災準金促數位轉型 黃珊珊今到南門中繼市場宣傳 11:432021/08/12 生活 台北＋4 遠百又中鏢 信義店今停業 04:102021/08/12 地方新聞 振興券 民進黨正國會提六項建議 10:342021/08/12 政治 台南觀光路線拚路平 民生路及中山路9月進場施作 14:082021/08/12 寶島 湖北隨州降雨破當地8月極值 店鋪快淹至二樓 14:212021/08/12 兩岸 不熟路況釀禍 基隆小貨車整台翻覆 電線桿都撞歪了 10:402021/08/12 社會 金門塔山電廠鐵馬騎活動 8／18至8／21受理報名 11:132021/08/12 寶島 大新竹輕軌路網評估 2023完成 04:102021/08/12 地方新聞 雲林截水工程路塌 台南永康現天坑 04:102021/08/12 地方新聞 電費帳單攤開一看38萬元 新手老闆娘崩潰：要賣多少包子 11:142021/08/12 生活 女主播外送平台帳號遭盜刷 逮4嫌 04:102021/08/12 社會新聞 生活熱門新聞 奧麥斯颱風恐生成 這天起雨勢增強 雷雨彈連下一周 - 生活 奧麥斯颱風生成機率曝 專家揭一張圖：今年夏天怪怪的 - 生活 九把刀岳母打AZ猝逝 生前1症狀 醫師群組全推測這死因 - 生活 第6輪沒得選 全部打高端 登記時間出爐 - 生活 女打莫德納狂掉髮慘變禿頭 莊人祥回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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