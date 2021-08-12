台北市羅斯福路一至三段今（12）日下午2點18分傳出無預警大停電，讓民眾措手不及，初步了解有超過5000戶受影響，疑似因南海變電所電纜故障導致饋線斷路器跳脫，台電隨即派員搶修，下午3點左右已復電。

氣溫飆高，全台用電量也跟著飆升，今（12）日下午傳出台北市羅斯福路一帶無預警大停電。（本報資料照）

電信公司《北都TaipeiNet》稍早在臉書貼出停電公告表示，台電於今日下午2點多發生臨時性停電，停電區域：中正區羅斯福路一段至三段；晉江街、雲河街、五權街、師大路及和平西路一段，可能影響該區域有線電視及寬頻上網服務。