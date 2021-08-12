一名19歲的女網友分享自己打AZ的經驗，指出打完9小時內她都還活蹦亂跳，後來就開始發高燒，體溫還一度飆升至41.3度，並陸續出現頭痛、手臂痠痛和雙腳出現痠痛的症狀，讓她不舒服到無法入睡，她也坦言，打完疫苗的那天晚上是她此生最難熬的夜晚。

一名女網友日前在Dcard上分享，她本身體質比較差，因此去打疫苗的時候心裡真的很害怕，深怕自己的副作用會比別人還要更嚴重。她在8月5日早上9點打了第一劑的AZ疫苗，當時她打完沒有任何感覺，還可以活蹦亂跳，但接種完9個小時後，身體開始發熱、接種部位也開始痠痛，因此她拿出準備好的電熱毯，想讓自己舒服一點。

女網友透露，8月5日晚上八點半左右，她開始發燒，隔了一小時後，體溫飆升到40.1度，接下來就開始高燒不退，直到晚上11點，體溫飆到41.3度，整個腦袋都昏昏沉沉。讓她被嚇到驚呼「活了19年第一次燒到這麼高！」

女網友指出，由於高燒不退的症狀不緩解，她終於決定吃一顆普拿疼緩解，結果沒想到吃完藥後竟然忍不住吐了，把自己弄得超級狼狽，只能去沖澡。後來在凌晨12點喝了碗熱湯，才終於感覺比較舒服。本來以為就此會好受一點，結果她此生最難熬的夜晚就這樣開始了。

女網友說，8月6日的凌晨1點體溫稍降，但整晚都頭痛，躺在床上1小時都無法睡著，只好用手按摩紓緩，結果到了凌晨3點，卻發現體溫再升至40.1度，且左手與雙腳也開始痠痛，直到隔天早上11點起床還是很不舒服，只好向老闆請假。

女網友表示，直到8月7日症狀才緩解，不過，心臟卻開始會悶痛，原本想去看醫生，但礙於要上班而沒辦法，後來這個狀況在8月9日就消失了。她建議大家打疫苗前，可先準備好寶礦力、退燒藥、止痛藥、電熱毯、退熱貼、體溫計、嘔吐袋、痠痛藥布。

貼文引起網友熱烈討論，「8月8日打完AZ，8月10日晚上開始心臟悶痛，雖然沒有很痛，但讓人很擔心，上網查也沒看到這個常見副作用，因此也在考慮要不要看醫生」、「我打完也超不舒服，各種酸痛、胃寒和腹瀉」。也有人提醒，如果身體很不舒服，最好還是盡速就醫，比較保險。