53歲女星伊能靜和前夫庾澄慶（哈林）育有19歲兒子「小哈利」，近日母子倆登上大陸時尚雜誌9月封面，伊能靜化著煙燻妝，小哈利也跟隨媽媽化同風格的妝容，甚至腳踩高跟鞋，打扮相當前衛。

小哈利跟隨明星父母的腳步，本月4日以「En-Li恩利」開通微博帳號，伊能靜也轉發表示：「從今天起，你不再是伊能靜的兒子，你是你自己」。隔8天，小哈利在微博公開一組時尚大片，原來他和媽媽伊能靜受邀擔任大陸時尚雜誌《小資CHIC》9月份封面人物，畫面中，母子倆一起化著濃艷的煙燻妝，身穿黑色的西裝，下身卻搭配鏤空長裙製造衝突感；另一張照片母子倆的特寫，小哈利側臉入鏡，凝視著媽媽的臉龐，伊能靜的眼神則直視鏡頭，側臉線條緊實，膚質光滑細緻，保養得宜的外型跟小哈林站在一起更像姐弟。

伊能靜和小哈利宛如姐弟。（圖／微博@小資CHIC）

兩人接著換了另一套造型，伊能靜穿著藍紅色連身套裝裙，搭配純白色長襪，身材曲線看起來纖瘦；小哈利大膽穿著大花設計的黑色微透膚上衣及千鳥格貼腿褲，搭配一雙紅色的高跟長靴，偏女裝的穿著打扮非常前衛，驚艷大批網友，不禁留言稱讚：「喜歡這種勇於突破」、「好好看的造型，時尚感爆棚」、「太好看了，顏值很高，什麼造型都能駕馭」，當然也有網友認為伊能靜的表現力很棒，直誇母子倆很賞心悅目，「完全就是同齡人嘛」。

小哈利扮女裝勇敢做自己。（圖／微博@小資CHIC）

小哈利將這組照片轉PO在自己微博，伊能靜在下方留言：「最好的朋友」他甜回：「最酷的媽媽」，兩人像朋友的母子關係令人稱羨。