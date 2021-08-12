花蓮縣長徐榛蔚（左3）民調獲5星首長，其夫婿、前花蓮縣長、現任立委傅崐萁（中）陪同到場觀禮。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

因疫情衝擊，考驗縣市首長治理能力，《遠見雜誌》日前公布縣市長施政滿意度調查，花蓮縣長徐榛蔚獲78％滿意度、也是唯一女性縣市長榮獲5星縣長殊榮，今天北上受獎及分享施政理念，並將榮耀歸予全體縣民。

花蓮縣今年榮登全台非六都中唯二的五星縣市，八大施政面向滿意度達77.2％，高居全台第一，環保、教育、觀光、警政與治安、消防與公安等指標名列前茅、表現亮眼。頒獎典禮上，花蓮縣長徐榛蔚接下獎座，成為5星首長唯一的女性。

在遠見調查8大面向淨滿意度中，花蓮以77.2％居全台第一；教育77.3％榮獲本島第一名佳績，環保更以81.7％滿意度高居全國之冠，觀光休閒81.2％獲非六都第二名，警政治安84％全國第三，消防與公共安全82.6％全國第二，另外在道路與交通、醫療衛生、經濟與就業等滿意度皆高於全國平均，顯見縣府施政有感，備受肯定。

徐榛蔚感謝縣民支持，讓花蓮更加茁壯與進步。她提到，花蓮擁有好山好水好空氣，天然環境得天獨厚，是適宜生活的幸福慢活城市，也是「淨」、「靜」、「勁」、「境」、「靚」的友善城市，在蘇花改通車後，全國民眾到花蓮也更「近」了。

今年花蓮施政主軸是「慢．精品．花蓮」，她說，因疫情的衝擊，民眾生活型態受到巨大衝擊，人民心中備感焦慮，由於台灣本島人流互動頻繁，需要全國攜手同心推動防疫，做好國境管理，各縣市政府守住防疫成果，下半年可迎向清零與後疫情時代，民眾可逐步恢復正常生活。

徐榛蔚也提到，今年花蓮的教育評比為本島第一，特別感謝前縣長傅崐萁任內規劃，投入近五成預算在教育工作，縣府秉持「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」教育理念，推動2-6歲幼兒免學費等七大免費教育政策、辦理教育希望工程-公費留學計畫，並改善教學環境與設備，包括實施遠距教學讓學童在疫情下仍能安心學習。

遠見雜誌民調，今年縣市長評比中有15個地方首長滿意度呈現下滑，而花蓮縣長徐榛蔚今年再度榮獲5星縣長，施政滿意度也高達78％，與執政首年2019年相比，有高達5.8百分點的大幅增長，花蓮縣在8大面向表現優異，並在環保面向滿意度獲得滿意度全台第一的佳績。

徐榛蔚曾任立法委員，2018年代表國民黨參與花蓮縣長選舉，以10萬多票高票當選，不僅刷新歷任縣長得票數，更成為花蓮首位女縣長。