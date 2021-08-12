立法院副院長蔡其昌及立委陳柏惟12日邀請教育部等相關單位到龍井區龍峰國小及大肚區瑞峰國小，會勘急需改善的教學設施，圖為瑞峰國小。（蔡其昌服務處提供／黃國峰台中傳真）

立法院副院長蔡其昌（右起）12日偕同立委陳柏惟，邀請教育部等相關單位到龍井區龍峰國小及大肚區瑞峰國小，會勘急需改善的教學設施。（蔡其昌服務處提供／黃國峰台中傳真）

台中市龍井區龍峰國小及大肚區瑞峰國小圖書館、運動場、活動中心等校園設施急需改善，立法院副院長蔡其昌及立委陳柏惟12日邀請教育部等相關單位會勘，已爭取總經費3020萬，用以改善孩子們的教育學習環境。

龍峰國小圖書館多年來設備未更新，書櫃多處貼皮翻起，閱讀區也是以淘汰的課桌椅充數、運動場地也興建多年，因長期受天候影響，使得跑道坑洞特別多，有造成師生運動受傷疑慮。而瑞峰國小位處偏鄉及工業區附近，全校師生近530人，卻無操場、無學生活動中心及無停車空間，校地面積僅6406平方公尺，學校師生學習、活動等空間嚴重不足。

蔡其昌表示，龍峰、瑞峰二所小學長期以來學校操場、圖書館等設備都過於老舊，為了讓喜歡使用這些空間的師生及社區鄉親有更好的設備以及學習環境，感謝陳柏惟立委和地方議員們共同努力，柏惟在中央和我一起在各部會協調，議員們在地方也協助爭取相關預算，中央地方共同努力才能把學校遇到的問題解決。

陳柏惟指出，我的戶籍就設在龍井，投票也是在這裏投的，所以對這裡非常重視，去年就召集國教署及體育署一同會勘研究，希望相關單位在評估建設時，不只是依學生人數的多寡來決策，而是納入整體社區居民的需求做通盤考量，感謝副院長邀集行政機關前來與校方商討，縮短行政流程與公文往返的時間，也要麻煩市府相關單位共同配合，我們一致的目標就是期盼，打造更好的教育環境給孩子們。

議員陳世凱提到，龍峰及瑞峰國小是大肚山上孩童主要就讀的學校，但設備卻已老舊，市府卻缺乏經費來修繕改建，導致孩童沒有良好的學習環境，經與蔡其昌副院長反應後，今天邀集相關單位來到現場會勘，期許能夠在經費到位後，能夠給孩童有更優質的學習品質。

議員張家銨也說，二所學校都有設備老舊或是教學環境不足的問題，此次與各單位一起前來會勘，為了提供更好的學習環境給學校師生，將會全力與台中市教育局進行協調讓經費到位，讓師生及民眾有更好的生活。

教育部國民及學前教育署國中小組副組長蕭奕志表示，二所小學將改善計畫送件後，教育部會盡速進行審查作業，符合規定的部分將全力來支持，讓二所小學校園環境都能得到改善。

龍峰國小圖書館空間改善總經費300萬，將進行閱讀光源改善，設置多媒體電子閱讀區、線上閱讀認證及檢索區域、故事角導讀區及閱讀意象及社區共讀學習站，運動場整建計畫總經費620萬，將進行PU跑道面層整修、球場整修。而瑞峰國小東棟教學大樓內部教學設施暨活動中心設備總經費約2100萬，將辦理教室及會議室所需辦公桌椅櫃子等、多功能教室及活動中心各項設備，二學校工期預估為6個月完成。