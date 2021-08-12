桃園終於開放打籃球 球場完成4措施就能打 15:582021/08/12 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦表示，只要戶外運動設施設置設置簡訊實聯制QRcode、防疫警語、清消，並復原設施後，就可以使用。（桃園市新聞處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 可以打籃球了！桃園市長鄭文燦在防疫會議後宣布，只要公園經主管機關實施4措施，包含設置簡訊實聯制QRcode、防疫警語、清消，並復原設施後就可以開放，因此並不會統一宣布時間，而是視主管機關如區公所、工務局何時完成整備。 鄭文燦表示，戶外運動設施經過區公所、工務局、體育局商量結果，若設置簡訊實聯制QRCode、警語，並經過清消、設施復原後就可以開放。但人會接觸的體健設施、遊具，因為無法單次使用消毒，還在準備中。 高端意願登記破110萬人 目前僅35萬劑通過封緘檢驗 勞動部編32億助10萬青年 求職青年登錄即領2000元 #開放 #設施 #打籃球 #主管機關 #設置 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 面對2030雙語國家政策 全民英檢20歲以上考生增2成 12:072021/08/12 生活 民代會勘 爭取3千多萬改善學童學習環境 16:002021/08/12 寶島 紐西蘭2022年開放邊境 低風險國家疫苗接種者入境免隔離 11:452021/08/12 國際 桃園社區大學申請500萬紓困 助5社大、104名講師過難關 16:162021/08/12 生活 大里文心南路漏夜完成坑洞回填 中市府全面檢視道路安全 12:412021/08/12 生活 媽媽市長全面守護學生學習環境 各級教職人員施打疫苗比率相當高 08:032021/08/12 生活 莫德納沒了 陳時中不排除二度延長第2劑接種時間 15:072021/08/12 生活 疫情趨緩 宜縣親子館17日起採預約開放使用 12:182021/08/12 生活 國際疫苗庫存觸底 下半年恐陷第二劑需求荒 第六輪打高端 陳時中：60萬劑沒問題 04:102021/08/12 焦點要聞 新到貨52.4萬劑AZ給誰打 陳時中曝這類人 14:152021/08/12 生活 全國輕艇賽周末登場 小將不畏風雨練習立志要跟「張筑涵」一樣 13:462021/08/12 體育 生活熱門新聞 奧麥斯颱風恐生成 這天起雨勢增強 雷雨彈連下一周 - 生活 奧麥斯颱風生成機率曝 專家揭一張圖：今年夏天怪怪的 - 生活 九把刀岳母打AZ猝逝 生前1症狀 醫師群組全推測這死因 - 生活 第6輪沒得選 全部打高端 登記時間出爐 - 生活 女打莫德納狂掉髮慘變禿頭 莊人祥回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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