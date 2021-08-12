可以打籃球了！桃園市長鄭文燦在防疫會議後宣布，只要公園經主管機關實施4措施，包含設置簡訊實聯制QRcode、防疫警語、清消，並復原設施後就可以開放，因此並不會統一宣布時間，而是視主管機關如區公所、工務局何時完成整備。

鄭文燦表示，戶外運動設施經過區公所、工務局、體育局商量結果，若設置簡訊實聯制QRCode、警語，並經過清消、設施復原後就可以開放。但人會接觸的體健設施、遊具，因為無法單次使用消毒，還在準備中。