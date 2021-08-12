周四日股收黑，結束連漲4天的升勢。隨著半導體供應持續回升，投資人擔心晶片業最好的日子可能已經過去，使相關概念股受到打擊。

日本國內的新冠疫情持續惡化，旅遊觀光股首當其衝；而首相菅義偉的支持率持續下滑，使投資人對年底選舉前的政局更感擔憂。

以科技股為主的日經225指數下跌0.20%，為28,015.02點，早盤的漲勢在約28,270點的反壓區受阻。

東證一部指數微跌0.03%，為1,953.55點，表現相對抗跌。

Okasan Securities首席策略師Fumio Matsumoto表示，日經指數似乎仍呈現下跌趨勢，反映出對科技股的擔憂，而東證指數基本上屬橫向整理，這不像市場預期日本的疫情會急劇惡化，但也很難看到疫情能很快改善。

市場人士表示，摩根士丹利出具報告要投資人留意晶片業，稱某些記憶體晶片市場可能將要到頂，這給晶片股帶來打擊。

半導體材料製造商勝高（Sumco）下跌2.7%，愛德萬測試（Advantest）跌2.2%，半導體和顯示器設備製造商Screen Holdings跌1.8%。

在中國最近整改科技業的擔憂籠罩下，軟銀集團仍然低迷不振，終場股價下跌0.9%，並創下9個月以來的收盤新低。該集團持有阿里巴巴和其他中國科技公司大量股份。

行動電話服務業者和線上購物平台樂天集團業績表現不如預期，股價大跌6.4%。

東芝發布的財報乏善可陳，股價下跌4.1%。

主要由鐵道公司組成的東證陸運股分項指數下跌0.94%，表現最差，其次是航空股指數跌0.75%。

自動化機械設備製造公司SMC將全年營業利益預測調升15.6%，股價應聲上揚3.7%。