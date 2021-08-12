大成鋼(2027)以及轉投資的大國鋼(8415)受惠美國鋼市暢旺，兩家公司第二季營運攀高，帶動上半年分別交出EPS達2.32元、1.65元的好成績。

大成鋼上半年營收464.43億元；營業淨利77.82億元，歸屬於母公司業主淨利37.7億元，基本每股盈餘2.32元，比去年同期由虧轉盈。

大成鋼6月營收創新高，為88.34億元，並挹注第二季營收創下近255億元的新高紀錄。單季獲利同步攀高，EPS約為1.44元，比第一季的0.88元成長約63.6%。

展望下半年，大成鋼預期7月產品報價再上漲約5%，預期年底前仍有續漲的空間，並看好美國工業復甦，需求穩健成長，有助營運持續增溫。法人預期今年業績有機會挑戰新高。

大國鋼上半年營收96.44億元；營業淨利18.49億元，歸屬於母公司業主淨利16.92億元，基本每股盈餘1.65元，比去年同期大增約3.7倍。

大國鋼第一季營收44.14億元，每股淨利0.58元，第二季營收續增，受惠產品漲價，本業獲利同步續增，單季營業淨利達10.12億元，加上業外獲利挹注，單季每股淨利達1.07元新高，也挹注上半年獲利達歷史同期新高，基本每股盈餘達1.65元，比去年同期的0.35元增長3.7倍。