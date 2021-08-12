連鎖餐飲集團八方雲集(2753)預計最快9月上旬轉上市掛牌，公司今（12）日舉行上市前業績發表會，表示雖然疫情走向不甚明朗，未來仍充滿不確定性，但仍將秉持「多品牌、跨市場」的發展策略擴展版圖，盼打造嶄新的複合式跨國連鎖品牌，持續挹注營運成長動能。

八方雲集截至7月底集團門市達1261家，包括1089家「八方雲集」、111家「梁社漢排骨」、50家「丹堤咖啡」、7家「百芳池上便當」及4家「八方台式麵屋」。以地區來看，台灣共有1163家，其中加盟店達1050家，香港70家、中國大陸28家則均為直營店。

八方雲集2021年前7月自結合併營收33.51億元、年增達16.28％，續創同期新高。不過，受原物料價格上漲侵蝕毛利影響，上半年歸屬母公司稅後淨利2.82億元、小減5.69％，每股盈餘（EPS）4.71元，略低於去年同期4.99元。

八方雲集指出，新冠肺炎疫情衝擊各行各業，台灣今年5月中升級三級警戒，禁止內用更重創餐飲業。不過，八方雲集及梁社漢排骨因外帶比重平均達逾7成，並加強推動線上訂購服務因應，業績相對持穩，使得今年迄今營收仍持續成長。

展望後市，八方雲集將秉持「多品牌、跨市場」發展策略，持續擴展事業版圖。其中，「梁社漢排骨」將在台積極展店，目標5年內拓展達500家店，「丹堤咖啡」則重新定位獲利模式，以新店行進行展店，並預計在年底前推出全新蔬食新品牌，挹注未來營運成長動能。

海外市場方面，八方雲集在香港推出的「百芳池上便當」及「八方台式麵屋」品牌將持續拓店，並規畫插旗美國及日本市場，預計最快明年首季在美國加州開出首家「八方雲集」門市，盼擴大自有品牌全球銷售通路，成為中式速食第一品牌。