南韓限定女子偶像團體IZ*ONE的16歲成員張員瑛，一出道就因如洋娃娃般精緻的長相和171公分高挑身材爆紅，日前她才接下知名美妝品牌代言，接棒潤娥成為新任代言人，人氣居高不下，她也時常在IG和粉絲分享美照，不科學的身材讓網友都忍不住驚呼：「真的是高中生嗎？」

張員瑛日前更新IG貼文，在文中寫下：「我愛這個夏天氛圍。」並附上一張美照，只見她身穿無袖短版上衣，搭上白色直筒褲及夾腳拖，和一件米色絨毛袖套，露出一截纖細蠻腰和腹肌線條，鏡頭拉遠，她高挑的九頭身修長身材也讓人嘆為觀止，身體稍微前傾，豐滿上圍更是呼之欲出。

張員瑛過去多以甜美造型示人，這次以成熟的模樣曝光，才一天就吸引將近50萬人按讚，新風格大獲好評，網友們也紛紛激動直呼：「這種程度的話不是洋娃娃嗎」、「什麼時候看都是驚人比例」、「在路上拍也很完美呢」、「腰太不像話了」、「腹肌是真實的嗎」。

事實上，張員瑛在出道前就因為出眾外貌，在選秀節目《PRODUCE 48》廣受歡迎，一雙逆天長腿更讓她被封為「奇蹟神腿」、「12頭身美女」，精品MIUMIU的2021時裝大秀還只有邀請張員瑛參加活動，而不是整個團體IZ*ONE，可見她的魅力之強大。