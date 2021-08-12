大陸股市12日下滑，上證指數收跌7點，終止連升3日。市場交易熱烈，兩市成交額合計增至人民幣（下同）1.3兆元。

香港信報報導，上證指數12日盤中一度升5點，漲幅為0.16％，高見3538點後轉跌，最多跌19點，跌幅為0.54％，低見3513點，全日收報3524點，跌7點，跌幅為0.22％，成交額為5381.63億元。

深成指最多升16點，漲幅為0.11％，高見15037點，隨後下跌，最多跌163點，跌幅為1.09％，低見14857點，全日收市報14901點，跌119點，跌幅為0.79％，成交額為7667.03億元。

滬深300指數收報4973點，跌41點，跌幅為0.84％，創業板指數報3386點，跌50點，跌幅為1.47％。

各類股個別發展，飛機製造股挫逾3％，金融、鋼鐵、房地產、水泥，石油股偏軟。煤炭、化工、有色金屬股逆市升逾1％。

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滬指半日跌4點 深成指跌84點
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