據《中國證券報》報導，大陸2021年外資准入負面清單修訂工作基本結束，近期有望出台。專家認為，外資准入負面清單將進一步瘦身，特別是在進一步縮減服務業領域負面清單方面料有較大突破。

近年來，大陸外資准入負面清單持續縮減。2017年至2020年，連續4年修訂外資准入負面清單，限制措施減少近2／3。

大陸商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，大陸已在金融、汽車領域推出了一系列重大開放舉措，製造業已基本開放。2021年外資准入負面清單將進一步縮減，重點是推動服務業有序開放。

對外經濟貿易大學國際經貿學院教授崔凡表示，大陸服務業中的文化、醫療、航空等行業都有較大開放空間，此次新版外資准入負面清單在專業服務領域也有進一步開放的可能性。

大陸商務部資料顯示，今年上半年實際使用外資6078.4億元（人民幣，下同），年增28.7％，比2019年同期增長27.1％。無論是以人民幣計還是以美元計，上半年大陸全國實際使用外資增速都是近10年來同期最高，規模創歷史同期最高。