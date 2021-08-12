台北市今日新增3名本土個案，其中2名確診足跡更逛遍信義區3大百貨，包括信義遠東百貨A13館、微風廣場松高店與新光三越台北信義新天地A8館，北市衛生局指出，2人共計匡列31人，其中26人為核酸檢測（PCR）結果為陰性，另外5人還在採檢中，其中並沒有百貨顧客或員工被匡列。

衛生局疾管科長張惠美說，12日北市共計有4例確診個案，分別為3名本土、1名境外。在本土個案中，有2名男性、1名女性，年紀介於20多歲至50多歲之間，分別居住於文山、大同及信義區，其中1人是接觸確診友人，另外2例則在釐清當中。

衛生局也公布案15923與15925確診足跡，2人為朋友關係，曾在父親節到過信義區3家百貨公司，包括信義遠東百貨A13館、微風廣場松高店與新光三越台北信義新天地A8館的地下一樓，已於11日通知業者進行環境清消並配合停業1天，並要求對方配合疫情調查。

張惠美表示，上述個案在逛完百貨後，其中一位因出現相關症狀，前往醫院採檢後確診，另名好友聞訊後也去採檢，最後都於11日宣告確診，衛生單位也按規定，將發病前3日的公共場域足跡公告給民眾。

張惠美指出，案15923共匡列28名接觸者，其中26人為陰性、2人安排採檢中，案15925僅匡列3人，檢驗報告尚未出爐。至於有無顧客、職員被匡列？她說，由於百貨公司為公眾場所，若消費者購物時段與確診足跡重疊，建議做好自主健康管理，有症狀可到7大醫院進行採檢。

至於為何僅有遠百信義A13館於今日全館停業1天，微風松高、新光三越A8館則僅有B1樓層停業1天？張解釋，按照北市百貨業者指引，業者清消後都須停業1天，由於個案於信義遠百A13館停留時間較長，因此今日全館清消停業1天，至於其他2間，因為足跡只到B1因此僅有該處停業，其餘樓層則正常營業。