聯合國訂定8月12日為國際青年日，桃園市青年事務局舉辦「疾課行動線上講堂」，以全球疫情下的公民思辨為主軸，開設6大議題、14堂系列免費課程，共有來自全台各縣市、5國家超過1700位青年線上齊聚，由跨國界、跨領域的講師群分享自身觀點，引導青年省思疫情帶來的挑戰與機會，共同響應國際青年日。

連續14天的講堂，探討隨著疫情興起的遠距學習、網路社交、防疫與人權、鎖國與封城、國際防疫合作、生活適應與心理健康等6大公民議題，除了全台各縣市青年參加外，甚至還有加拿大、馬來西亞、宏都拉斯、美國及日本等5國青年參加，表達對疫情下的國際交流及公共事務的熱情與關心。

擔任網路社交議題講師的台灣數位外交協會理事長郭家佑表示，外交最重要的就是信任感，運用數位工具和社群媒體倡議觀點，能幫助台灣成為世界的好朋友。現居荷蘭的排灣族青年Jessica，分享對防疫與人權議題的觀察，她認為遇到文化或族群的不平等對待時，需要的是溫柔而堅定表達想法，藉由溝通就有機會讓外國朋友站在自身的角度思考。

青年局長顏蔚慈表示，無國界零時差、從實體轉為線上是今年響應國際青年日推出疾課行動講堂的兩大特色，疫情帶給全球新的挑戰，期勉每位青年朋友透過思辨，為世界注入青年世代的觀點。