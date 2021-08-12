恆述法師去年控告江姓女信徒詐騙500萬元，全案仍在台北地檢署偵查中。江女另與1名60多歲洪姓和尚有金錢糾紛，被控以興建山莊為由借了3000多萬元，後來沒蓋也沒還錢，涉嫌詐欺。北檢調查發現，江女確實曾試圖買地，難認有詐欺犯意，本案應為民事糾紛，12日處分不起訴。

恆述法師曾被爆欠下數千萬元高利貸，她去年到北檢按鈴提告，指欠債原因是遭江女詐騙，江女聲稱公公往生，可繼承價值30億元土地遺產中的一部分，約7、8億元，但需要周轉土地稅金，因江女對她有恩，她同意開出7800萬元本票，助江女向錢莊借500萬元，未料江女拿到錢後消失，她揹下這筆債務，利滾利後金額已變成4000萬元。

恆述法師的案子還在偵辦，江女另又被洪姓和尚告詐欺，指江女2018年初聲稱生意經營有困難，若能資助她投資台北市臨沂街的土地，未來將會替洪男興建山莊報答，洪男因此抵押借貸3000萬餘元給江女，未料江女後來拒絕還錢，涉嫌詐欺。

檢察官調查發現，江女為了購買臨沂街的土地，向1名金主商借6億元，條件是先付3千萬元的手續費、購地要經銀行核准授信為擔保，江女才會向洪男借錢支付手續費，但後來沒有獲得銀行授信，土地買賣才會失敗，遂認定她沒用詐術借錢，不購成犯罪，處分不起訴。

洪男另對江女提出民事訴訟，台北地院已判江女應返還3150萬元。